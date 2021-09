Átlag feletti közfigyelem irányul Vas megye 1-es számú országgyűlési választókerületére, ahol az előválasztási küzdelmeknek rögtön az első napján feszül egymásnak a DK és az LMP erős embere. A három jelölt vitáját a Partizán videócsatornája közvetítette.

Ungár Péter, az LMP országos elnökségének titkáraként szeretné elnyerni a szombathelyi választók bizalmát. Őt az LMP mellett a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd, és a Jobbik is támogatja. Czeglédy Csaba a Demokratikus Koalíció támogatásával indul az előválasztáson, helyi beágyazottsága is mélyebb Ungárénál a szombathelyi politikában, több cikluson át volt önkormányzati képviselő, jelenleg is a városi közgyűlés tagja. Az országos ismertségű két jelölt küzdelemébe harmadikként az Új Világ Néppárt jelöltje, Koczka Tibor kapcsolódik be.

Az egyéni választókerület parlamenti képviselőjét a Fidesz adja jelenleg Hende Csaba személyében. A szombathelyi 1-es számú választókört mindkét oldal billegő területként tartja számon.

A Vas megyei megyeszékhelyen rendezett vitát Gulyás Márton moderálta.

Ungár Péter vitaindítójában azt fejtegette, hogy ízelítőt kaphatunk e vita alkalmával abból, hogy milyen lesz a NER utáni világ: párbeszédképes és kulturált. Néhány mondattal később azonban már meglehetősen offenzív módon arról szónokolt, hogy 3 milliárdot vont el a kormány a vírus alatt Szombathelytől, ezt - ha megválasztják -, visszaszerzi. Czeglédy azt emelte ki, hogy e vita létrejötte már önmagában innováció, Szombathelyen komoly tétje is van, nincs eldöntve előre semmi. Koczka ehhez annyit tett hozzá, (több éves fideszes referenciájára hivatkozva), hogy a Fideszben tiltották a vitát. A külföldre kényszerült munkavállalókra utalva úgy fogalmazott, a tét az, hogy fordulat esetén a magyarok visszakaphassák családtagjaikat.

Lakhatási válság

250 családnak nincs megoldva Szombathelyen a lakhatása Czeglédy szerint, csupán 14 komfort nélküli lakás áll az önkormányzat számára rendelkezésre, ezért programjában 200 bérlakást és egy 50 fős idősotthon megépítését vállalja. A szociális ellátások körét lakbér támogatással is kiszélesítené.

2014-19 között volt Koczka alpolgármester, ő Ausztria közelségével indokolta, hogy miért ilyen magasak az itteni ingatlanok bérleti árai. Ungár állami szerepvállalást sürgetett a lakáspiacon, hozzátéve, hogy az állami támogatást ki kellene terjeszteni a lakbérekre is, nem csak az saját tulajdonú ingatlanra. Czeglédy támogatná, hogy a lakhatás legyen alapvető alkotmányos jog. A lakbér plafon azonban még szerinte maradjon eldöntendő kérdés. (Az LMP jelöltje szerint nem az, a lakbérplafonra szükség van.) Koczka felháborítónak nevezte, hogy a NER támogatási rendszere az embereket röghöz köti, azzal a céllal, hogy eladósítsa a hitelek felvevőit, Czeglédy viszont arra figyelmeztetett, hogy a magyar társadalomban nagyon erős a saját ingatlanhoz kötődés, ez nagyrészt a korábbi államosítások rossz tapasztalataiból ered.

Adómentes minimálbérrel, minimálbér-emeléssel és béremeléssel lehet csak megfékezni az elvándorlást, figyelmeztetett Koczka. Ungár ehhez azt fűzte hozzá, hogy nem lehet négy év alatt felzárkózni az osztrák bérszínvonalra. Hozzátette, az állami szolgáltatások színvonala is eltér, ezért járatják sokan Ausztriába gyerekeiket iskolába. A bérszakadékot a pedagógusképzésben kellene elsőként csökkenteni.

A gondoskodás válsága

Ungár kiterjesztené a minimálbért azokra, akik hozzátartózójukat otthonukban ápolják. Ez költségvetési szinten 30-40 milliárdba kerülne csupán, melynél a Vadászati Világkiállítás is több közpénzt emészt fel. A szociális szférában dolgozóknak egyszeri 500 ezer forintot ígért.

162 ezer forint azoknak a bére, akik a szombathelyi szociális szolgáltatási szektorban dolgoznak. Ez szégyen. Országosan itt élnek legnagyobb arányban az idősek, egyre többükről kell gondoskodniuk. Szerinte 42 ezer forintos ápolási díjból nem lehet megélni, ez is jelzi a Fidesz szociális érzéketlenségét.

Koczka Tibor várospolitikusként a számok fegyverét előhúzva azt mondta, Szombathely 78 ezer lakosából 4000 idős, többségük egyedül vezeti a háztartását. Nagy kihívás az önkormányzat számára az idősekről való gondoskodás, különösen úgy, hogy a kormány még elvonásokkal is bünteti a helyhatóságot. Ungár szerint az a baj, hogy az idősgondozásban dolgozók külföldre mennek, ezt pedig csak béremeléssel lehetne megakadályozni. 300 milliárd lenne, hogy a szociális és egészségügyi szektorban ezeken a területeken fordulatot érhessenek el.

Arra van pénz, amire a kormány akarja. Most éppen stadionokra - mondja Czeglédy, de ezen lehet változtatni, igenis meg lehet emelni a 162 ezer forintos béreiket.

Családpolitika

Ne egy szűk elit tagjai részesüljenek mindenféle támogatásban, hanem a szociális szempont érvényesüljön elsősorban – húzta rá a vízeslepedőt Koczka a Fidesz családpolitikájára. Ő a CSOK-ot is jelen formában átgondolná, miután az nem járult hozzá a születések számának növekedéséhez. Ugyanezzel a lendülettel bejelentette, hogy

a családi pótlékot 13 év után végre megkétszereznék.

Ungár szerint viszont a családpolitikának vannak megtartandó részei, miközben számos eleme a házassághoz van kötve, ami nagy probléma

Az egyszülős családokat ez a kormány magukra hagyta.

Czeglédy ugyan házasságpárti, de álláspontja szerint a többieket sem szabad büntetni.

Kormányváltás – rendszerváltás

„Az öszödi beszéd kiszivárogtatója sem én voltam” – szögezte le Czeglédy annak firtatására, hogy miért tartja zseniálisnak az ördög ügyvédje törvényszegő munkásságát. Úgy tudja, az egy csapat, mely zseniálisan lebénította a Habony-Rogán rendszert, és sok fideszes maradt otthon a választásokon. Arra is jó volt a tevékenységük, hogy megbontotta a NER sajtójának kommunikációs burkát, így a botrány és fideszes álszenteskedés híre a másik oldalra is átjutott. Nem elég a Fidesz leváltásának megfogalmazása, el kell magyarázni, hogy milyen „rabigában” vagyunk. Czeglédy ezért készített programot.

Koczka szerint akik a NER-nek dolgoznak, azokat mind fogják valamivel. Hende őt is fenyegette. A Fidesz pultjaikhoz azért nem mennek oda, mert alapvetően az emberek is félnek. A Fidesz alpolgármesteri megbízását szakértőként vállalta el, és visszautasította, hogy korábban kifogásolta volna, miért hívja a városba Jordán Tamás színházigazgató Alföldi Róbertet rendezni.

Ungár az elszámoltatás kapcsán megjegyezte, cége, a BIF édesapjának munkája, ő építette fel, és semmilyen törvénysértést nem követett el. édesanyjáról pedig nem fog rosszat mondani. A 2022-es kormányváltásnak azonban lesznek a fideszesekre nézve negatív következményei.

Nem hiszem el Karácsonynak, hogy valós elszámoltatást csinál miután díszpolgárt faragott Tarlósból – mondta Czeglédy

erre csak Dobrev képes. Ungár erre úgy replikázott, hogy Karácsonynak viszont van egy nagy előnye Dobrev Klárával szemben, mégpedig az, hogy megverte tétmeccsen a NER-t. Arra a kérdésre, hogy kit szeretne a miniszterelnöki székben látni miután pártelnöke, Pálinkás József kipontozódott a versenyből, Koczka Tibor azt mondta, Márky-Zay Péter miniszterelnökségét támogatja.

Megvan az a jogi megoldás, amivel le lehet bontani a NER jogi struktúráit, de váltás után szerinte több ember magától át fog állni, legalábbis Czeglédy erre számít. Ungár szerint nem lesz egyszerű váltás utáni a jogi helyzet, de például az állami földek elprivatizálását feles törvénnyel vissza lehet majd csinálni.

Koczka Tibor úgy tudja, nem is Hende Csaba fog indulni a Fidesz részéről, így Ungár mellélőtt azzal, hogy az ő legyőzésével plakátolta tele a várost. Ungárra célozva úgy fogalmazott, olyan képviselő kell, aki itt él Szombathelyen.

Czeglédy nem olyan fenegyerek, aki csak rombolni tud, de építeni nem. Sok ütést kapott eddig, de mindig felkelt – emelte ki, olyan hősként láttatva magát, mint aki kiáll a kisemberekért.

Ungár a vita végén elismerte, hogy igen érdekes családból jött, és 2018-ban politikai alapon érkezett a városba. A választókhoz szólva pedig azt fejtegette, hogy a Fideszben lenézik, alábecsülik azokat, akik nem olyanok mint ők. Ha megnyeri a körzetet, akkor ez változni fog. Ő nem a kormánypárt helytartója lesz, nem lesz a pénzek és az emberek felett hatalma, a Szombathelyre érkező forrásokról sem ő fog dönteni, hanem az itt élő emberek.

Az majdnem másfél órás program aligha volt vitának nevezhető, a jelöltek alapvetően szikár szónoklatokkal bombázták a hallgatóságot. Az idő lejártakor Gulyás Gergely műsorvezető tapsot kért a résztvevőknek.