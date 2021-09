Folyik a hajtóvadászat „az ördög ügyvédje” után, de akárhogy keresik, nem találják

A HVG360 hozzájutott „az ördög ügyvédje” művésznéven futó szivárogtató ellen zajló nyomozás anyagaihoz.

Az ő ügyét, illetve Borkai Zsolt zsarolásáét a rendőrség sokáig egy ügyként kezelte, csak nemrég választották szét. A portál szerint ez azért történhetett, mert ezáltal „az ördög ügyvédje” miatt a magyar és külföldi cégeknek és hatóságoknak küldött megkereséseknél hivatkozhattak arra, hogy egy zsarolási ügyhöz van szükségük információkra.

Egy laktanyába vezettek a szálak

A bloggal szembeni nyomozás szálai először egyáltalán nem Győr térségébe, hanem a Bács-Kiskun megyei Szabadszállásra, egy laktanyába vezettek. A rendőröknek a blogot működtető Wordpresstől sikerült megszerezniük azt az IP-címet, amelyet „az ördög ügyvédje” szeptember végén és október első napjaiban 16 alkalommal használt.

Az viszont már nem derült ki, hogy az IP-cím kihez tartozhatott.

A blogot a Wordpress október 7-én letiltotta. Utána már egy másik blogoldalon, a WixSite-on bukkant fel az ördög ügyvédje. Ezzel kapcsolatban azt lehet tudni, hogy ide a felhasználó egy olyan freemailes e-mail-címmel regisztrált, amelyet még 2016-ban hoztak létre, és 2019. március 24-én este jelentkeztek be rá előtte – akkor is a szabadszállási laktanyáról.

A rendőrségen több, a laktanyán dolgozó embert is kihallgatták, de ez nem vezetett eredményre. Méghozzá azért nem, mert a laktanya területén több, tanműhelynek nevezett csarnok is volt. Ezek egy részét a helyi önkormányzat bérelte, másik részét pedig különböző cégek vették igénybe.

A laktanya egyik biztonsági őre szerint körülbelül 18-20 ember megfordult ott.

Ebből kifolyólag a nyomozásnak ez a szála nem vezetett eredményre.

Vadászat az IP-címekre

„Az ördög ügyvédje” használt egy citromailes e-mail-fiókot is. Ide viszont titkosított TOR-hálózaton keresztül lépett be az illető, ezért nem sikerült kideríteni az IP-címet sem. Volt viszont két másik IP-cím, amellyel jelszóemlékeztetés révén kapcsolódott ehhez a fiókhoz. Az egyik címmel összefüggésben a rendőrök három személyt kihallgattak, de nem jutottak előrébb a nyomozásban.

A másik viszont egy külföldi céghez tartozott.

A cég elárulta, hogy az IP-címet egy, a nordvpn.com-on regisztrált címről használták. A Nordvpm viszont már nem tudott segíteni a hatóságoknak, mivel a szervereik megosztott IP-t szolgáltatnak, és így rengeteg ügyfelük – akik ugyanarra a szerverre csatlakoznak – használ egy-egy IP-címet.

Mindeközben a nyomozók a Citromailt üzemeltető, Varga Zoltán milliárdos tulajdonában álló Central Médiacsoport Zrt.-től is kikérték a citromailes cím adatait. Ők viszont azt mondták, hogy azért nem tudják kiadni, mert a fiókot 2020. június végén törölték, és ezzel a benne tárolt adatok is elvesztek.

A WixSite-tól is megpróbáltak IP-címet kérni a nyomozók, és kaptak is egy címet, de erről meg az derült ki, hogy a német Telekom dinamikus IP-je. A németek viszont nem sokáig tárolják az IP-adatokat, ezért ezen a szálon sem tudtak meg újat a nyomozók.

A pornóoldalakat is felkeresték

A nyomozók láthatóan nagyon keményen dolgoztak az ügyön, és más digitális nyomokból is eljutottak olyan címekhez, amelyek kapcsolódhatnak az ügyhöz. Több külföldi hatóságot és céget is felkerestek, de végül ezekkel sem jutottak semmire. Megpróbálták például azt is kideríteni, hogy a Borkairól szóló videókat ki tölthette fel a pornóoldalakra, ezért

A nyomozók még a Pornhubot is megkeresték.

A cég közölte velük, hogy a felhasználót, ahonnan a videót oda feltöltötték, 2019. szeptember 22-én regisztrálták egy gmailes címmel, vagyis pár nappal a botrány kezdete előtt. Az illető viszont a regisztrációt és a belépéseket is TOR-hálozaton keresztül végezte, ezért ez sem segített. Annyi derült ki csak, hogy utoljára október 8-án lépett be az illető a felhasználói fiókba.

A Vporn nevű pornómegosztóra október 9-én töltötték fel ugyanezeket a videókat. Az oldalt a panamai bejegyzésű Siracusa Management üzemelteti, amely válaszában azt írta, hogy tudnának ugyan adni egy e-mail-címet, de ahhoz, hogy ezt kiadhassák, jogsegélykérelemmel kellene élni a magyar hatóságnak.

Elkövettek egy hibát, vagy csak terelni akartak?

A Pornhubtól szerzett Gmail-címről a Google elárulta, hogy azt is szeptember 22-én hozták létre. Egyben az volt az utolsó nap is, amikor az illető belépett. Az IP-cím viszont itt is egy olyan adatforgalom része volt, ahol több felhasználó volt egy szerveren, ezzel tehát megint nem tudtak mit kezdeni. A Google-től való adatigénylésben azonban szereztek egy érdekes új információt a nyomozók, a címnél ugyanis a fiók visszaállításához beállított egy mobiltelefonszámot.

Ez egyébként egyáltalán nem lett volna kötelező, az illető mégis megtette. Ráadásul a mobil helyett egy olyan e-mail-címet is megadhatott volna helyette, amit aztán nem tudtak volna lenyomozni a hatóságok. A telefonszámot lenyomozták a hatóságok, és az derült ki, hogy

egy olyan férfihoz tartózik, aki Czeglédy Csaba régi ismerőse.

A rendőrség őt a múlt héten hallgatta ki tanúként. Az illető tagadta, hogy bármi köze lenne az ügyhöz vagy akár csak az e-mail-címhez is. Nem tudni, hogy a telefonszám megadása hiba volt, vagy csak terelni akart ezzel a videófeltöltés mögött álló illető.

Czeglédy mozgatta a szálakat?

A nyomozók a Facebookot is felkeresték, és általuk Czeglédy Csaba egy másik ismerőséhez is eljutottak. A nyomozók 2019. október 15-én azt kérdezték meg, hogy ki áll a Borkai Zsolt valódi arca nevű oldal mögött. November 4-én a Facebook írországi kirendeltségétől azt a választ kapták, hogy az oldalt

egy H. Csaba nevén futó profilról hozták létre október 2-án.

Az illető (aki nem azonos a fenti telefonszám birtokosával) csak szeptember 4-én hozta létre a Facebookon a felhasználóját, vagyis nem sokkal a botrány előtt. Az biztos, hogy az oldal és a blog készítői valamilyen szinten együttműködtek, ugyanis a Facebookon előre beharangoztak olyan tartalmakat, amelyek aztán később meg is jelentek. Ráadásul az oldaltól hozzájutottak egy olyan IP-címhez is, amely Czeglédy Csaba egyik korábbi internet-előfizetéséhez tartozott.

Mint korábban megírtuk, a rendőrség már Czeglédy Csabát is kihallgatta minderről. A nyomozók szerint ő maga is belépett H. Csaba profiljába október 7-én, ennek viszont aztán Czeglédy számítógépén nem volt semmi nyoma. A Facebook adatközléséből az is kiderült, hogy a politikus bankkártyájával fizettek ki 27 ezer forintot, amivel a Facebook-oldalt hirdették, ennek az összegnek viszont aztán a bankszámlaforgalomban nem volt nyoma. A nyomozók szerint ez azért történhetett így, mert Czeglédy 2019-ben egy nagy összeget utalt át a Facebooknak hirdetési célokra, és annak a keretösszegnek a részeként fedezhette ezt a költséget is.

Czeglédy Csaba ezzel kapcsolatban a kihallgatásán azt elismerte, hogy valóban ő kérte meg H. Csabát arra, hogy hozzon létre egy Facebook-profilt. Méghozzá állítása szerint azért, mert a közelgő önkormányzati választásoknál szükség volt arra, hogy erősítsék a megjelenést a Facebookon, és minél több, hozzájuk közeli komment érkezzen a bejegyzések alá. Czeglédy Csaba azt is elismerte, hogy ebből kifolyólag ismerte H. Csaba belépési kódját, ráadásul azt 2-3 másik emberrel is megosztotta. Valószínűleg ezzel kapcsolatban mondhatta azt korábban egy interjúban: van sejtése arról, ki állhat a hirdetés mögött, de nem mond többet erről.

A politikus – mint ismert – tagadja, hogy ő állna „Az ördög ügyvédje” blog mögött. A számítógépét átkutatva viszont a nyomozók találtak egy olyan szöveget, amely

néhány szó eltéréssel megegyezik az egyik, a blogoldalon publikált bejegyzéssel.

Az egyetlen probléma ezzel az, hogy nem sikerült bizonyítani, a szöveg előbb keletkezett volna, mint a blogbejegyzés.

Elképzelhető, hogy a nyomozók többet megtudtak volna, ha Czeglédy Csabát nem gyanúsítottként, hanem tanúként hallgatták volna ki. Abban az esetben ugyanis törvényi kötelezettsége lett volna olyan kérdésekre is válaszolni, amelyekre gyanúsítottként megtagadhatta a válaszadást.

Profi szivárogtatók és politikai haszonlesők

Valószínű tehát – írja a HVG360 –, hogy Czeglédy Csabának volt némi köze a bloghoz is, de hogy pontosan mennyire érintett az ügyben, az még mindig nem egyértelmű. A nyomozás adataiból az tűnik ki, hogy létezhetett egy profi kör, amely a szivárogtatást intézte, valamint egy Czeglédy-féle csapat is, amely ebből politikai hasznot próbált kovácsolni. Az előbbitől sikerült eljutni az utóbbihoz az említett telefonszám, valamint a Facebookon közzétett beharangozó által, de nem világos, hogy a két kör közti milyen kapcsolat állt fenn.

Tettes lett, de bizonyíték nélkül

Az ügyészség utasítására néhány napja módosították a gyanúsítást, és Czeglédy Csabát bűnsegéd helyett már egyenesen tettesként nevezték meg, majd le is zárták a nyomozást. Pedig az ügyről idén augusztus 27-én született összefoglaló jelentésben még az szerepelt, hogy külföldön még lennének olyan szálak, amelyekkel tudnának próbálkozni.

Az ügyészség 31-én azt közölte, hogy a nyomozók új digitális birtokába jutottak, és ezért módosították a gyanúsítást.

Csakhogy augusztus 27–31. közt – a HVG szerint – semmilyen új bizonyítékot nem kaptak valójában.

Hogy mi lesz az ügy folytatása, az majd valószínűleg a vádemelésnél derül ki, amely – Czeglédy szerint – 1-2 hónapon belül megtörténhet.

(Borítókép: Borkai Zsolt. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)