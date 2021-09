Pálinkás József az Indexnek elmondta: biztosra vette, hogy nem lesz meg a miniszterelnök-jelölti induláshoz kellő 20 ezer ajánlása. Ennek szerinte több oka van, leginkább az, hogy az Új Világ Néppártnak nincsenek meg a szükséges erőforrásai egy ajánlásgyűjtéshez: ez részben pénz-, részben pedig emberi erőforrás-hiányt jelent.

Az Új Világ Néppárt elnöke szerint egyszerű matematikáról van szó: ahhoz, hogy 20 ezer ajánlást össze lehessen gyűjteni, olyan szimpatizánsi listára van szükség, amely legalább 20-30 ezer nevet tartalmaz. Az Új Világ Néppártnak új formációként azonban nulláról kellett indulnia, nem volt semmilyen címlistájuk sem.

Gondolom senki nem hiszi azt, hogy egy nap alatt össze lehet gyűjteni több ezer aláírást úgy, hogy valaki az utcán egy pulttal kiáll, és azt mondja, emberek, lehet jönni aláírni

– fogalmazott Pálinkás József.

Az ajánlásgyűjtés közben voltak kellemes tapasztalatai, jó élményei. Ha a Facebookon meghirdették a pultozásaikat, akkor akár messzebbről is jöttek a szimpatizánsaik aláírni. Azt tapasztalta, hogy ha ő is ott van a pultnál, akkor sokkal több aláírójuk volt. Ugyanakkor azt is elmondta:

messze elmaradt a 20 ezer ajánlástól, több ezer hiányzott volna még hozzá.

Pálinkás József a miniszterelnök-jelölti előválasztáson Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestert, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökét támogatja a továbbiakban. Márki-Zay Péter korábban már jelezte, hogy ha az Új Világ Néppárt a parlamenti választás után frakciót tud alakítani, akkor hozzájuk ülne be.

Hozzátette: értékrendben és világnézetben is közel állnak egymáshoz Márki-Zay Péterrel, tehát az egy logikus és természetes választás, hogy őt támogatja. Hétfőn reggel a Facebook-oldalán jelentette be a hódmezővásárhelyi polgármester, hogy 33540 támogatói aláírást adott le a miniszterelnök-jelöltséghez.

Az Új Világ Néppárt 19 regisztrált jelöltje közül 17 gyűjtötte össze az egyéni induláshoz szükséges ajánlásokat. Köztük Pálinkás József is, aki képviselőjelöltként is indul az őszi ellenzéki előválasztáson Hajdú-Bihar megyei, 1. számú országgyűlési egyéni választókerületében (székhelye: Debrecen).

Ha megnyeri az előválasztást és a 2022-es választást, akkor reméli, képviselőként hozzá tud majd járulni ahhoz, hogy magasabb színvonalú munka folyjon a parlamentben. Ha nem nyer, és nem jut be a parlamentbe, akkor folytatja tovább az életét. Pusztán azért szállt be az előválasztásba, hogy megmutassa: a hozzá hasonló szabadelvű konzervatív értelmiségieknek be kell szállniuk ahhoz a politikába, hogy változás legyen.

(Borítókép: Pálinkás József. Fotó: Huszti István / Index)