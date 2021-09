Egy friss felmérés szerint szoros küzdelemre lehet számítani Pécsett, Baranya megye 1-es körzetében az ellenzéki előválasztáson induló két jelölt, Mellár Tamás és Nemes Balázs között – írja a hvg.hu.

Az Iránytű Intézet friss közvélemény-kutatása szerint a két jelölt közül nehezen tudnak választani az ellenzéki szavazók. A HVG birtokába került, augusztus 30. és szeptember 2. között, 1000 fős mintán készült reprezentatív telefonos kutatásból kiderült:

a megkérdezettek 49.2 százaléka kormányváltást akar, az előválasztáson biztosan résztvevők közül pedig egyaránt 37-37 százalék szavazna a jelenleg a Párbeszéd frakciójában politizáló országgyűlési képviselő Mellár Tamásra, valamint a momentumos Nemes Balázsra.

Mellár Tamás – akit a Párbeszéd mellett az MSZP, a Jobbik és az LMP is támogat – még augusztus 19-én jelentette be, hogy visszalép az előválasztástól azért, mert az MSZP egy harmadik jelöltet támogat, majd 21-én – az MSZP-s jelölt visszalépése után – már arról számolt be, hogy mégis elindul az előválasztáson.