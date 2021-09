Végleg törölték Gődény György YouTube-csatornáját

Végleg törölte Gődény György vírusszkeptikus gyógyszerész csatornáját a legnagyobb videómegosztó. A YouTube döntését maga az érintett jelentette be – írja a Telex. A lap megjegyzi, hogy a döntés nem friss, csak elkerülte a sajtó figyelmét. A testépítőként is ismert Gődény minderről még egy augusztus végi posztban számolt be.

A bejegyzésben ellene folyó hadjáratról és cenzúráról ír, amiben azt is megjegyzi, hogy annak ellenére törölték fiókját, hogy videóiban szerinte tudományosnak mondható kutatási eredményekkel érvelt.

Gődény Györgyöt korábban már rémhírterjesztéssel is gyanúsították, december 11-én hajnalban rendőrök jelentek meg nála, és házkutatást tartottak. A rendőrök ezután nem őrizetbe vették, hanem előállították.