Kipihentebb diákok, kevesebb dugó: miért nem 9 órakor kezdődik az iskola?

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és az Adom Diákmozgalom is támogatná a 9 órai iskolakezdést, ami a szakemberek szerint is fokozná a diákok teljesítményét. A fizikai jólléten túl a dugók is csökkennének. Karácsony Gergely főpolgármester tavaly nyáron levélben fordult a budapesti tankerületek vezetőihez ez ügyben, és noha vidéken is több kezdeményezés indult, a diákok többségének máig 8 órakor csengetnek be.