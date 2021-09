Karácsony Gergely kávézott, bejelentést tett és beszólt

„Hivatalosan is miniszterelnök-jelölt lettem, az Országos Előválasztási Bizottság adatai szerint én adtam le a legtöbb ajánlást. Köszönöm mindenkinek a támogatást!” – közölte a főpolgármester a közösségi oldalán.

Karácsony Gergely azt is hozzátette: az előválasztás nagyon fontos, azonban az is, hogy az előválasztási viták során olyanokat állítsanak, amik igazak.

A hétfői szombathelyi vitába engem is belekevertek, és a DK-s jelölt részéről olyan állítások hangzottak el, amik, legyünk jóhiszeműek, erős tájékozatlanságra utalnak

– fogalmazott a Facebook-oldalán.

A bejegyzéshez mellékelt videóban a Bernie Sanders demokrata párti volt elnökjelölt nevét viselő kampánypólóban kávézó Karácsony Gergely elmondta: az lenne a jó, ha az előválasztást egy nemes ünnepként, „egy nagy buliként” értelmeznék. Ezzel kapcsolatban szót ejtett az ellenzéki előválasztás himnuszáról, az Élni hívlak! című videóklipről is.

Nagyon fontos, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy visszaszerezzük ezt a hazát magunknak ebből a mostani rosszkedvéből. Legyen ez egy közös ünnepünk, hogy megváltoztatjuk a politikát

– jelentette ki Karácsony Gergely a videóklip üzenetére is utalva, ami a szavazókat igyekszik buzdítani az előválasztáson való részvételre.

A főpolgármester arról is beszélt: örül annak, hogy az előválasztás a vitákról is szól.

A demokráciában az a lényeg, hogy nemcsak elfogadjuk egymást honfitársunkként, hanem hogy vitatkozunk azokban, amikben nem értünk egyet

– tette hozzá.





Majd kitért rá, hogy van valami, amire mindenképpen reagálnia kell, mert „rejtélyes okból” a szombathelyi vita tárgyává vált. Felidézte, hogy Czeglédy Csaba, a DK szombathelyi jelöltje azt állította, Budapesten nem indult el az elszámoltatás, és nem volt semmilyen feljelentés sem.

Karácsony Gergely szerint ez nem igaz, ráadásul nem egyedül határozza meg a fővárosi koalíció működését, hanem ennek része a Demokratikus Koalíció is. Majd több ügyet, feljelentést is felsorolt, amelyeknek egy részénél jelenleg is nyomozás van folyamatban.

Nagyon sok ügyben tettünk feljelentést, ezeknek egy részét a nyomozóhatóságok sem tudták lepöckölni

– hangsúlyozta.

Karácsony Gergely arra kér minden jelöltet, hogy ha valamiről nincs kellő információja, akkor ne tegyen „vaskos állításokat”. Az is ugyanis a vitakultúra része, hogy arról van markáns véleménye valakinek, amiről van is információja, mondta.

Karácsony Gergely és a Demokratikus Koalíció között amiatt is súrlódás alakult ki, hogy ő vagy Dobrev Klára gyűjtött össze több aláírást a miniszterelnök-jelölti induláshoz. A napokban arról is írtunk, hogy Karácsony Gergelyt lejártó posztok jelentek meg egy DK-hoz köthető Facebook-oldalon.

(Borítókép: Karácsony Gergely / Facebook)