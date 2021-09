Márki-Zay Péter: Orbán Viktor legyőzéséhez kiábrándult fideszesek kellenek

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Márki-Zay Péter csodának nevezte, hogy milliárdos párttámogatás nélkül sikerült összegyűjtenie a miniszterelnök-jelöltséghez szükséges ajánlásokat az előválasztásra. „Harmadjára is megcsináltuk” – tette hozzá a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje, utalva arra, hogy korábban kétszer is választást nyert Hódmezővásárhelyen. Azt is mondta, reméli, hogy a második fordulóba is sikerülni fog bekerülnie.

Márki-Zay Péter arról is beszélt: az ajánlásgyűjtés két hete alatt sok olyan emberrel találkozott, akik eddig passzívak voltak az ellenzék irányába, de most megérezték, hogy van egy hiteles alternatíva. Kijelentette: mind a polgármesteri működése, mind pedig az országos politikában eddig folyatott szereplése alapján benne látják a reményt.

A polgármester kifejtette: a legtöbb ellenzéki jelölt a teljes ellenzéki tábort maga mögött tudhatja, Orbán Viktor legyőzéséhez azonban ennél többre van szükség. Kiábrándult fideszesekre, bizonytalanokra, „akiket a többi jelölt csak nagyon nehezen tudna megszólítani”.

Ha nem tudunk sokkal szélesebb körű részvétellel konszenzusos jelöltet választani, akkor sajnos 2022-ben sem fog sikerülni a Fideszt legyőzni

– fogalmazott Márki-Zay Péter. Majd megjegyezte: a lehető legnagyobb konszenzussal induló jelöltként szeretné, ha minél többen támogatnák.

Ha egy szűk körű, alacsony részvételű előválasztás lesz, akkor könnyen lehet, hogy egy olyan jelölt fog nyerni, aki nem képes Orbán Viktor leváltására

– érvelt a hódmezővásárhelyi polgármester.

Szerinte az elmúlt időszakban Karácsony Gergely kárára nem véletlenül erősödött Dobrev Klára és Jakab Péter. Ez a két jelölt és a két párt szoros együttműködésének köszönhető. De azt is problémának tartja, hogy Karácsony Gergely biztosra vette a győzelmet az előválasztáson, és „ez most egyáltalán nem biztos”.

Márki-Zay Péter azt is mondta: azt látja, hogy Dobrev Klárának és Jakab Péternek kevesebb esélye van legyőzni Orbán Viktort és leváltani a Fideszt, mint Karácsony Gergelynek.

De nekem pártfüggetlen civilként, a bizonytalanokat leginkább megszólítani képes jelöltként ez könnyebb lenne

– fogalmazott.

Azt továbbra is fenntartja, hogy ha a második fordulóba nem jut be, akkor Karácsonyt Gergelyt fogja támogatni.

A hódmezővásárhelyi polgármester szerint az is látványos, hogy a Jobbik és a DK egy összehangolt kampányt folytat, leginkább abban, hogy ne Karácsony Gergely legyen az előválasztás győztese.

Az ellenzéki pártok elszámoltatásról való kijelentései mögötti cselekvést is hiányolja. „A jelölteknek nem a szavait fogják mérlegre tenni 2022-ben, hanem a tetteit” – jelentette ki Márki-Zay Péter.

Kiemelte, ha az ellenzékben olyan politikusok vannak – mint a zuglói szocialista Tóth Csaba –, akik egyfajta hitelességi deficitet jelentenek, akkor számolni kell azzal, hogy a választók nem fogják elhinni nekik, hogy valóban elszámoltatásra készülnek.