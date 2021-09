Megvannak a nemzeti konzultáció első eredményei

Közzétették a nemzeti konzultáció első eredményeit. A Magyarország Kormánya nevű Facebook-oldalon posztolt összegzés alapján a legtöbben a családtámogatások és a munkát terhelő alacsony adók alkotmányos védelmével értenek egyet. A nemzeti konzultációt összesen közel másfél millióan töltötték ki. A válaszadók

94 százaléka egyetért a minimálbér 200 ezer forintra emelésével,

95 százaléka egyetért a gyermeket nevelő családok adó-visszatérítésével,

98 százaléka egyetért a családtámogatások és a munkát terhelő alacsony adók alkotmányos védelmével,

91 százaléka egyetért a hitelmoratórium meghosszabbításával.





A kormány július elsején tette közzé a nemzeti konzultáció kérdéseit. Az adatlapon 14 eldöntendő kérdésre vártak választ augusztus 25-ig. A kérdések közül egyelőre négy eredményeit tették közzé. A konzultáció témái érintették a minimálbér szintjét, a családtámogatásokat, a bevándorlást, a hitelmoratóriumot és az adókat is. A nemzeti konzultációt elektronikus és postai úton is be lehetett küldeni.

A nemzeti konzultációt a keddi közlés alapján 1 millió 423 ezren töltötték ki. Korábban Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára 1 millió 191 ezres részvételi adatot közölt. Az augusztus 26-án felkerült videóhoz képest 232 ezerrel többen töltötték ki az ívet.

Dömötör Csaba ezt a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után Novák Katalinnal közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a legutóbbi tájékoztatást a feladási határidőt követően adták. Nagyon sokan az utolsó napokban adták postára a kitöltött ívet. Ez azt jelenti, hogy a résztvevők száma tovább emelkedett, 1 millió 423 ezren töltötték ki a kérdőívet. A z államtitkár ismertette, hogy a válaszadók 93 százalékuk a postai visszaküldést választotta, és 7 százalékuk döntött az internetes kitöltés mellett.