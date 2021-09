Hogyan hatnak az élelmiszerreklámok a gyermekekre?

A The Brussels Times cikke ismertette a napokban a belga Sciensano friss tanulmányát, amelyből az derült ki, hogy a gyártók nem tesznek eleget az egészséges táplálkozás támogatásáért és az elhízás megelőzéséért, különösen a gyerekek esetében.

A kutatóintézet étkezés szempontjából egészségtelen környezetnek nevezte az olyan – gazdasági, fizikai vagy akár szabályozásbeli – körülményeket, amelyek könnyebbé teszik az egészségtelen élelmiszerek választását, mint az egészségesekét.

Ennek tudható be a Sciensano szerint az is, hogy Belgiumban komoly egészségügyi problémát jelent az elhízás, valamint a különböző, étkezéssel összefüggő krónikus betegségek. Hangsúlyozták, a kormány, az élelmiszeripar és a társadalom is hozzájárulhat ahhoz, hogy étkezés szempontjából egészséges környezetet alakítsanak ki.

A Sciensano a 31 legnagyobb belga élelmiszergyártót vizsgálta, és többüknek azt javasolta, hogy kevésbé egészséges termékeiket ne hirdessék a gyermekek számára nagyon vonzó elemekkel, mint például a rajzfilm figurák, vagy interaktív játékok.

Az intézet továbbá azt is javasolta:

a kevésbé egészséges termékeiket olyan módon hirdessék a különböző sajtótermékekben, hogy az kevésbé érje el a gyerekeket.

Nyolc vállalat – főleg gyorséttermek – nem tettek semmilyen vállalást arra vonatkozóan, hogy korlátozzák a kevésbé egészségtelen termékek reklámozását a gyerekeknek, négy vállalat pedig nyíltan elutasította az iránymutatást.

A tanulmányból kiderült az is, hogy abból a 19 vizsgált cégből, amely csomagolt élelmiszereket gyárt, mindössze négy kötelezte el magát amellett, hogy kevésbé egészséges termékeit és márkáit nem használja gyermekek sport, kulturális és egyéb eseményeinek szponzorációjára.

A legjobban egyébként az olyan jól ismert élelmiszerboltláncok teljesítettek, mint a Lidl, a Carrefour vagy az Aldi.

A gyermekek egészséges étkezése Magyarországon is téma, márpedig az egészséges táplálkozásra való nevelés – jó esetben – a gyerekkorban kezdődik. Vagy legalábbis kéne, hogy kezdődjön.

Abonyi Orsolya dietetikus szerint nem szabad elfelejteni, hogy az édes íz élvezete a legelemibb preferenciáink közé tartozik, gondoljunk csak az anyatej édességére.

Az okleveles táplálkozástudományi szakember ettől függetlenül, vagy ezzel párhuzamosan fontosnak tartja egyrészt a szülői példamutatást, másrészt a minél változatosabb alapanyagok használatát már a hozzátáplálás kezdetétől.

Fontos, hogy ha a gyermek minél szélesebb spektrummal tud megismerkedni, annál nyitottabb lesz az ételek terén

– fogalmazott Abonyi Orsolya az Indexnek.

Azzal kapcsolatban, hogy az élelmiszerreklámok hogyan hatnak a gyermekekre, kifejtette: a reklámok a kedves, boldog gyermekekkel, a szép, színes környezettel nagyon hívogatóak tudnak lenni. Fontos kérdés lehet azonban, hogy a gyermek hol találkozik egyáltalán a reklámmal (mondjuk egyedül hagytuk a televízió, vagy a videómegosztó portál előtt), és van-e lehetősége beszélgetni a szülővel az ott látottakról.

A dietetikus szerint minőségi, közösen töltött idővel, sok-sok kommunikációval és nyitottsággal lehet a reklámokat némileg ellensúlyozni. Ugyanakkor hozzátette: nem biztos, hogy szükséges, vagy célravezető lenne bizonyos ételek teljes tiltása.

Arra a kérdésre, hogy mivel érdemes próbálkoznia egy szülőnek, ha egészségesebb alternatívát nyújtana a gyerekeinek a gyorséttermi ételek, édességek, üdítők, chipsek és hasonlók helyett, Abonyi Orsolya rámutatott: a gyermekek számára is nagyon fontos a színek, illatok, formák világa, ezekkel lehet otthon is ínycsiklandozóvá tenni egy fogást.

Egy gyümölcsturmix, házi fagylalt, hamburger, sült zöldség, burgonya otthon is elkészíthető minőségi alapanyagokkal, optimális, egészségesebb, zsírszegényebb konyhatechnológiai megoldásokkal, és akkor még nem ejtettünk szót a guszta, vagy éppen vicces, akár valamilyen történetet elmesélő tálalásról

– fejtette ki Abonyi Orsolya.

A dietetikus egyébként a mértékletességben hisz, és a tiltások elkerülésében. A kisgyerekek, és a felnőttek esetében is fontos a hozzáadott cukor, és túlzott mennyiségű só fogyasztásának minimalizálása, mérséklése, helyettük pedig természetes alapanyagok, például gyümölcsök, fűszerek használata.

Alkalmanként – többhavonta egyszer-egyszer – a gyorséttermezés is elfogadható, vagy az édesebb tejdesszertek, sütemények megkóstolása is.

Abonyi Orsolya szerint, amíg túlnyomórészt az egészséges, vegyes, változatos alapanyagok dominálnak az étrendben, nem fognak problémát okozni.

(Borítókép: Diákok fogyasztják az iskolai ebédet az Egyesült Királyságban. Fotó: Ben Birchall / PA Images / Getty Images)