A NAV elárverezi azt a luxusautót, amivel tavaly még maszkokat osztogattak

Mint a NAV oldalán olvasható, egész pontosan egy Lamborghini Aventador-t, egy Bentley Continental-t, egy Porsche Panamera Turbo 971-et, és egy Porsche Panamera 971-et hirdetnek meg árverésre.

Azt is írták, hogy a Budapesten tárolt luxusautók makulátlan állapotúak, 3-6 évesek, a legtöbbet futott sportkocsiban sincs még 60 ezer kilométer. A ritkaságokra szeptember 10-étől lehet licitálni, a legolcsóbbra 15, a legdrágábbra 47 millió forinttól indul a „verseny.”

Varga Mihály pénzügyminiszter„megemlékezett” a luxusautók árveréséről a Facebook-oldalán, és úgy fogalmazott:

Nemcsak a költségvetést, hanem a tisztességes vállalkozásokat is károsítják az adócsaló bűnszervezetek.

Hozzátettek, hamarosan olyan Lamborghini, Bentley és két Porsche kerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverésén kalapács alá, amelyeknek tulajdonosai több milliárd forintnyi áfát csaltak el.

A gazdaságfehérítő intézkedésekkel az elmúlt években több mint kétezer milliárd forint többletbevételhez jutott a költségvetés. Ahogyan a gazdaságfehérítésből származó bevételeket, úgy az árverésekből befolyó összegeket is további adócsökkentésekre fordítjuk

– fogalmazott Varga Mihály.

Tavaly júliusban az MTI számolt be arról, hogy több milliárd forint áfát csalt egy Budapest és Győr környéki cégeket irányító bűnbanda élelmiszeripari termékek kereskedésével, a gyanúsítottak közül a Budai Központi Kerületi Bíróság öt embert letartóztatott. A nyomozás adatai szerint több tízezer tonna élelmiszer került a bűnbandán keresztül különböző vendéglátóhelyekre és a hazai boltok polcaira.

A NAV és a Terrorelhárítási Központ kétnapos közös akciójában 85 helyszínen tartottak kutatást. A bizonyítékok beszerzése mellett a győri nyomozók luxusautókat, egy Lamborghini Aventadort és egy Bentley Continentalt is lefoglaltak.

A Lamborghini onnan lehet ismerős, hogy tavaly áprilisban a Kisalföld cikke alapján az Indexen is megírtuk: az autó tulajdonosa idősotthonokat és kórházakat keresett fel, hogy arcmaszkokat adományozzon a dolgozóknak Győrben. A lap interjút is készített az autó tulajdonosával, aki elmondta, egy fekete Bentley Continentallal is szállított maszkokat, győri születésű, nagyjából kilenc éve él Budapesten, ahol több vállalkozása is van.