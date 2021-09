Nem válogatott a módszerekben az a fővárosi és vidéki tagokból álló betörőbanda, amelyen a budapesti és a szombathelyi rendőrök közös akcióban ütöttek rajta. A társaság épp egy „meló” után hajtott fel a 86-os útra, amikor lecsaptak rájuk.

A betörők először augusztus elején Óbudán próbáltak meg zártöréssel bejutni egy Szentendrei úti lakásba, pár nappal később viszont egy 86 éves angyalföldi asszony otthonába már egy csalárd mesével kopogtattak, az egyik áramszolgáltató munkatársainak adva ki magukat. Hárman állítottak be az idős hölgyhöz, akitől 36 ezer forintot követeltek számlatartozás címén. A nyugdíjas jóhiszeműen kifizette a pénzt az egyik férfinak, akinek a két társa eközben átkutatta a lakást, és elemelte az idős nő megtakarított pénzét és ékszereit.

Bár az elkövetők különböző módszerekkel dolgoztak, a nyomozók kiderítették, hogy a III. és XIII. kerületi bűncselekményt is ugyanannak a társaságnak a tagjai követték el. A rendőrök mind az öt férfit azonosították, akikről kiderült, hogy nem csak a fővárosban, hanem vidéken is „dolgoznak”. A nyomozók a BRFK betörési osztályával és a szombathelyi rendőrkapitánysággal együttműködve kutatták fel a bandát, amelynek tagjai közül négyet szeptember 1-jén Szombathely közelében elfogtak. Ötödik társukat másnap, egy tököli lakásban találták meg, az ő kezére is bilincs került.

A nyomozók a gyanúsítottak lakásaiban házkutatást tartottak, ahonnan zárnyitáshoz használt eszközöket, mobiltelefonokat, táblagépet és ékszereket foglaltak le. Az öt őrizetbe vett férfi letartóztatását kezdeményezték.