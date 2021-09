A Covid miatt is pályázhatnak ösztöndíjra az egyetemisták

A lehetőséget eredetileg azoknak az önköltséges hallgatóknak teremtették meg, akiknek a szülei a koronavírus miatt elvesztették a munkájukat, de a pályázók köre idővel kibővült, így most már más okra hivatkozva is lehet pályázni.

A legtöbb egyetemen a héten megkezdődött az őszi félév. Noha a jelenléti oktatásnak a többség örül, mint arról korábban beszámoltunk, egyes helyeken már most szigorú óvintézkedéseket vezettek be. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) például kötelező a maszkviselés, a diákokat csoportokra osztották, és bevezették a hibrid oktatást. A napról napra változó óvintézkedések mellett azonban hallgatóként arról is érdemes tájékozódni, hogy milyen ösztöndíjakat lehet az intézményben megpályázni.

Az egyetemek honlapján általában megtalálni, milyen aktuális ösztöndíjakra lehet pályázni, és azt is, mi a pályázatok benyújtási határideje. Az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában is benne kell hogy legyen ezen felül az ösztöndíjak "térítési és juttatási szabályzata", ami részletesen tartalmazza, hogy milyen juttatásra számíthatunk az adott ösztöndíjtól – hívta fel a figyelmet a Pénzcentrum. Mint írják, az ösztöndíjakat alapvetően négy nagy csoportra oszthatjuk, ezek pedig a következők:

Tanulmányi ösztöndíj

Szociális ösztöndíj

Alaptámogatás

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Mekkora összeghez juthatunk hozzá?

A lap utánajárt, hogy hazánk legnagyobb egyetemein pontosan milyen lehetőségei vannak a diákoknak. Mint írják,

az ELTE-n a legmagasabb tanulmányi ösztöndíj az elmúlt időszakban havi 70 000 Ft, a rendszeres szociális támogatás maximuma pedig havi 140 000 Ft volt.

A sportösztöndíj egységesen 160 000 Ft egy félévre, amit 4 havi bontásban kapnak a hallgatók, az Erasmus+ Start Ösztöndíj pedig kb. 300 000 Ft egyszeri összeget jelent.

Kitértek arra is, hogy az ösztöndíj kérelmek esetében az elutasítások túlnyomó része az egyetemen abból fakad, hogy a pályázatra nem jogosult hallgatók is leadják a kérvényt, azonban ez is csak elenyésző arányban történik.

A Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE) elérhető legnagyobb összegű tanulmányi ösztöndíj a féléves „Biztos Jövő Ösztöndíj”. A támogatás a lezárt félévet követően egy félévre adható, mértéke a képzésen megállapított önköltség 100, 50, vagy 25 százaléka. Itt az adott kar dékánja a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembevételével határozza meg a beérkezett pályázatok alapján, hogy hány hallgató nyerheti el az ösztöndíjat. A lap információi szerint a

BGE Pénzügyi és Számviteli Karán például ennek legmagasabb összege 265 000 Ft volt a 2020/21-es tanév 2. félévében. Ezzel szemben a „Rendszeres szociális ösztöndíj” legmagasabb összege a 2020/21-es tanév 2. félévében 117 600 Ft volt.

Mindemellett létrehoztak egy új, szociális ösztöndíjat önköltséges hallgatók részére. Ezt az egyetem saját forrásaiból biztosítja. Eredetileg azok pályázhattak rá, akik nehéz helyzetbe kerültek a Covid miatt (pl. a szülők elvesztették munkahelyüket), de most már kiváltó októl függetlenül bármelyik önköltséges hallgató pályázhat rá, aki igazolni tudja, hogy váratlanul és jelentős mértékben megromlott az anyagi helyzete.

(Borítókép: Hallgatók viszgára készülnek a fővárosi Corvinus Egyetemen 2019. január 9-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)