Erőszak a Jobbik rendezvényen, Jakab Péter testőre letepert egy volt képviselőt

Kutyát sétáltató járókelőt tepert le a földre Jakab Péter testőre, illetve sofőrje – derült ki egy most megjelent videóból, ahol látható, hogy az ellenzéki miniszterelnök-jelölt emberei nem finomkodtak. Az esetre még szeptember 2-án, Hajdúhadházán került sor.

Kérdéseinket elküldtük az illetékes rendőrkapitányságnak, amely jelezte, törvényes határidőn belül küldi a választ. Szerettük volna megtudni a Jobbik véleményét is, de mindeddig nem reagáltak megkeresésünkre.

A videó elején látható, hogy három férfi határozottan közeledik a kutyát sétáltató férfi felé, és határozott mozdulattal hátratekeri a kezét és a földre viszi a férfit úgynevezett fojtófogással.

Az esetről végül Sneider Tamás is beszámolt közösségi oldalán, amelyből kiderül, hogy a Jobbik volt országgyűlési képviselőjét, Rubi Gergelyt teperték le Jakab emberei. Mint írja,

már Vona Gábor 2018-as kampányában is többször megzavarta a kampányrendezvényeket, és egészen biztosan most is ugyanez történt.