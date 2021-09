Egyéves lemaradásban vannak a diákok a digitális oktatás miatt

A digitális oktatás lehetőséget kínált arra, hogy egy hatalmas ugrással a XIX. századból a XXI. századba kerüljünk – írta egy korábbi cikkében Prievara Tibor digitálisoktatás-szakértő. A konferencia résztvevői ugyanakkor egyetértettek abban, hogy ezzel a lehetőséggel nem sikerült élni, még annak ellenére sem, hogy az oktatás legfontosabb problémái a járvány alatt egyértelműen kiütköztek.

– mutatott rá Ercse Kriszta interkulturális szakértő, oktatáskutató.

Lencse Máté tanodavezető mindezt azzal egészítette ki, hogy az Instagramot és a Facebookot leszámítva a pedagógusok és a diákok is komoly elmaradottságot mutattak az online világban, a felzárkózást a nulláról kellett kezdeni.

A járvány alatt alkalmazott vészmegoldások ugyanakkor jól látható károkat okoztak, Lannert Judit szociálpolitikus elmondta: a diákok a digitális oktatás miatt legalább egy évvel le vannak maradva.

A világháború idején a mostanihoz hasonlóan huzamosabb ideig nem volt rendes, hatékony oktatás, és ennek bizony meg is lett az eredménye. Kutatások bizonyítják, hogy a lemaradás nyomai még harminc évvel később is ott voltak a mindennapokban. Ez most sem lesz másképp, ez a generáció már mindenképp vesztett valamit, főként azok a hátrányos helyzetű gyerekek, akik nem vagy csak korlátozottan fértek hozzá a tananyaghoz, a Kréta-rendszert például a diákok ötöde nem érte el