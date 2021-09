Többször is „koccanhatott” a NER magángépe és Szíjj László új luxusjachtja

Nagyjából ötven méter hosszú, a Benetti Custom családhoz tartozó megajachtot vett az L&L Charter, az a máltai offshore cég, amelynek a milliárdos nagyvállalkozó, Szíjj László a tulajdonosa – írtuk július végi cikkünkben.

Máltára vezető első útja után a Seagull MRD tavaly augusztus végén Olaszországba ment, de szeptember elején már Szardínia szigeténél hajózott. A következő úti célok a franciaországi Cannes és Saint-Tropez voltak. Ezután sorrendben Cannes, Antibes és Livorno kikötőiben bukkant fel, utóbbi helyen bő fél évig horgonyzott – gyűjtötte össze az Átlátszó.

A jacht a 2021-es nyári szezon kezdete után július elejéig meglátogatta Mergellina, Capri, Positano, Marina di Cassado és Castellammare di Stabia kikötőjét. Júliusban Arechi, Ischia, Olbia, Bonifacio, Porto dell’Etna, Szirakúza, Panarea, Punta Lingua, Salina, Lipari és Olbia volt a hajózási sorrend.

Az OE-LEM lajstromjelű, NER-hez köthető luxusrepülőgép tavaly nyáron elsősorban Budapest és az Adria között mozgott, de ősszel sem pihent, Zürichben, Nizzában, Rijekában és Velencében is landolt. 2020 végén a Maldív-szigetekre repült, csak idén januárban tért vissza a magyar fővárosba. Februárban Horvátország, Dubaj és a Maldív-szigetek, márciusban ismét Dubaj felé vette az irányt.

Március végén Splitbe, áprilisban Zágrábba és Eszékre repült a magángép. Május végén Sevilla és Malaga, június elején Zürich, később Milánó volt a célpont, illetve többször megfordult Monaco és Nápoly repülőterén, ahogy júliusban is.

Az Átlátszó összevetette a két luxusjármű útjait, 2020 szeptemberében háromszor is előfordult, hogy az OE-LEM Nizzában volt, miközben a Seagull MRD a közeli Cannes-ban tartózkodott. 2021 júniusában az OE-LEM többször is akkor repült Nápolyba, amikor a jacht a mergellinai vagy a közeli Capri és Positano kikötőjében volt. Július elején is „találkozhattak” Nápolyban, valamint Szardínián, Korzikán és Szicílián is kereszték egymás útját.