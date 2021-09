Félezer kilométert tekernek, hogy láthassák a pápát

Vasárnap érkezik Ferenc pápa Budapestre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A Szentatya szentmiséjére 75 ezren regisztráltak, de 200 ezer látogatót várnak. A pápát komoly biztonsági személyzet fogja őrizni, a TEK és a svájci gárda is.

A pápalátogatás alkalmából a ferences kerékpáros szervezet is felkerekedett, hogy láthassa a pápát. Több mint 500 kilométert tekernek, kedden indultak útnak és szombat este érkeznek a magyar fővárosba.

A Blikk megszólaltatta Főcze Imre Bonaventura ferences szerzetest, aki már 14 éve szervez kerékpáros zarándokutakat, többek között Spanyolországban is voltak már.

Fő célunk a pápai áldás megszerzése, de maga az idevezető út is lélekemelő. Istenek hála sokkal jobb idő fogadott bennünket, mint amit megérdemlünk. Számunkra ez egy zarándoklat, mert aki úton van, az jó úton van. Miközben gurulunk a szép tájakon, a lelkünk is megtesz egy belső utat, a lelkünk is zarándokol