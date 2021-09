Történelmi tragédia, Schobert Norbert csatát vesztett

Napra pontosan 20 éve történt a World Trade Center elleni iszlamista merénylet. Az Index több cikkben is foglalkozott a biztonságpolitikailag is sorsfordító New York-i támadással.

Felidéztük a véres nap kronológiáját,

a kapcsolódó összeesküvés-elméleteket,

elemeztük a korabeli médiatudósítások jogi és etikai dilemmáit,

és a kegyetlen vérengzés polgári légiközlekedésre gyakorolt hatásairól is megkérdeztünk szakembert.

Mindeközben Schobert Norbert csatát vesztett, amiről holnap bővebben is beszél az Indexnek. Természetesen az irigyelt sztárpárok témája se maradhatott ki: voltak, akik épp szakítottak, voltak, akik ismét összejöttek egymással. És az is kiderült, hogy mi az, amit nem értünk, mégis csináljuk.

