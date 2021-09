Gyurcsány Ferenc: Ne legyetek koronavírusosak!

A korábbi miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc továbbra sem engedi el a koronavírus témáját. Mint az Index is megírta, a Demokratikus Koalíció elnöke elkapta a koronavírust, így kénytelen volt kényszerpihenőre vonulni.

Már korábban megkapta a szükséges két oltást, noha azt nem tudni, mivel oltatta be magát. Azóta már meg is gyógyult, negatív lett a tesztje, így jövő héten visszatér, és folytatja előválasztási kampányát. Azonban a Facebook-oldalán egy tanáccsal is szolgált az embereknek a koronavírussal kapcsolatban.

Van egy jó tanácsom: ne legyetek covidosak. Mert nem jó. Sőt! Elég pocsék, még két oltás után is. Túl vagyok rajta. A tesztem negatív. Hétfőtől folytatjuk. Az előválasztási kampányt. Is..:))

Az előválasztási kampányt szeptember 14-én, kedden Celldömölkön, illetve Ajkán folytatja.