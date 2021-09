Mint arról korábban beszámoltunk, kötelező lesz a koronavírus elleni védőoltás a Wizz Air személyzetének. Radó András az Indexnek elmondta: a kollégák jól fogadták a döntést, a legtöbben ugyanis már beoltatták magukat, az új szabály már csak az alkalmazottak kisebb részét érinti.

„Nincs központi iránymutatás arra vonatkozóan, hogy melyik oltóanyagot válasszák, ez mindenkinek az egyéni döntése. Aki mégis úgy dönt, hogy nem él az oltakozás lehetőségével, rendszeres és önköltséges antigén- vagy PCR-teszttel igazolhatja, hogy nem fertőzött. Természetesen ha valaki egészségügyi okból nem veheti fel a vakcinát, akkor a tesztért nem kell fizetnie, azt a cég állja” – mondta az Indexnek Radó András. A Wizz Air szóvivője kiemelte, hogy az intézkedés az utasok és a személyzet biztonságát egyaránt szolgálja, de a közös cél érdekében fontos, hogy mindenki együttműködő legyen.

A repülőtéren nem, de hatéves kortól a repülőn kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk.

Szerencsére a legtöbb utas megértette, hogy az óvintézkedés nem öncélú, de miután több millió embert szállítunk, mindig vannak olyanok, akik megpróbálják a szabályokat kijátszani. Vannak, akik egészségügyi problémára hivatkoznak, ez esetben viszont orvosi igazolást kell kérnünk, bár nem tisztünk megállapítani, hogy a dokumentum hiteles-e. Ezzel szemben mások csak szimplán azt mondják, hogy nem kapnak benne levegőt, hogy elszakadt, hogy otthon hagyták

– idézte fel a legnépszerűbb kifogásokat a Wizz Air szóvivője.

Mint megtudtuk, trükközni viszont nem érdemes, a járványügyi szabályok megszegésekor ugyanis ugyanaz a protokoll lép életbe, mint más jogsértés, például randalírozás esetén. Először szóban figyelmeztetnek, majd írásban. Ha ez sem használ, akkor elkérik az utas adatait, szélsőséges esetben pedig értesítik az érkezési repülőtéren a hatóságokat. Ha már idáig fajultak a dolgok, a légitársaság törli az utas összes jövőbeni foglalását, és arra is lehetőségük van, hogy az illetőt huzamosabb ideig, de minimum egy évig eltiltsák a repüléstől.

A maszk mellett egyébként más módon is védekeznek a repülőn a vírus terjedése ellen, egy speciális szellőztetőrendszer segítségével hárompercenként, vagyis óránként csaknem hússzor a teljes levegőt lecserélik.

Világszinten egységes szabályokra van szükség

Bár a légi forgalom idén nyáron valóban felélénkült, a 2019-es utazási szokások még máig nem tértek vissza. Nyár közepén, a digitális uniós Covid–19-igazolvány bevezetésével újra megnőtt az igény a párnapos városnézésekre is, de a folyamatosan változó szabályok továbbra is sokakat a belföldi nyaralások felé tereltek.

„Hosszú távon nagyon fontos lenne, hogy legyen egy egységes, a világ minden országára kiterjedő megállapodás arra vonatkozóan, kik azok, akik szabadon utazhatnak. Sokan az oltástól is ezt a kiváltságot várták, de problémát jelent, hogy

bizonyos országok csak bizonyos oltásokat fogadnak el.

„Előfordul olyan eset is, amikor egy család különböző tagjai is más és más oltóanyagot kaptak, ha pedig többeket is teszteltetni kell, akkor az jelentősen megdobja a költségeket” – mondta Radó András, aki szerint bármennyire is résen vagyunk, a Covid idején bárki kerülhet kiszámíthatatlan helyzetbe. Lapunknak felidézett néhány olyan történetet is, ahol az egyedi szituációkhoz alkalmazkodva „folyamatosan állítaniuk kellett a potméteren, hogy minél több járatot tudjanak üzemeltetni”.

Tavaly Angliában a hét közepén bejelentették, hogy aki vasárnapig hazaér Spanyolországból, annak nem kell karanténba mennie. Ebben az időszakban több tízezer ember nyaralt például Tenerifén. Nekik mentesítő járatokat indítottak, hogy még szombaton komolyabb korlátozások nélkül hazatérhessenek.

Egy másik alkalommal szintén britek szerettek volna Spanyolországba utazni, de a népszerű üdülőhely egyik napról a másikra piros besorolást kapott. Alternatív megoldást kellett keresni, hogy minél többen elutazhassanak nyaralni. Így utaztak sokan Spanyolország helyett Görögországa, amely egyébként idén nyáron a magyaroknak is az egyik kedvenc úti céljuk volt, többek közt amiatt, mert ott a Szputnyik-vakcinát is elfogadják.

Görögország mellett Ciprus volt még az az ország, ahol a szokottnál jóval több járatot kellett indítani, ők ugyanis még a nyár elején bejelentették, hogy Magyarországról korlátozás nélkül be lehet utazni.

Minden idők legnagyobb kihívása

A 49 országban jelen lévő Wizz Air tavaly áprilisban a kollégák 19 százalékától, vagyis közel ezer dolgozótól köszönt el. Azóta az alkalmazottak nagy részét a légi forgalom növekedésének köszönhetően már visszavették.

Tavaly a cégnél maradó légiutas-kísérőknek is jóval több szabadidejük lett, a korábbi öt-hat nap helyett volt, hogy hetente csak egyszer repültek. Ezt kihasználva a 17 évvel ezelőtti első felszállás májusi időpontját egy maszkos, kesztyűs tánccal ünnepelték meg, így nem mindennapi látvány fogadta azokat, akik ebben az időszakban a repülőtéren jártak.

Szintén tavaly volt olyan időszak, hogy a gépek 97 százaléka a földön maradt. Ma már viszont kapacitásuk nyolcvan-kilencven százalékát kihasználják.

„Különböző számítások, modellek vannak arra vonatkozóan, mikor térhetünk vissza a régi kerékvágásba, a várakozások szerint jövő nyárra már az ideinél is kiszámíthatóbb, tervezhetőbb nyarunk lesz” – tette hozzá Radó András.

(Borítókép: Radó András, a Wizz Air szóvivője. Fotó: Radó András)