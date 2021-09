Interneten is lehet szavazni az előválasztáson, indul az előregisztráció

A választók nem csak személyesen, szavazósátrakban, hanem online is szavazhatnak az őszi ellenzéki előválasztáson. Az azonosításhoz a személyes adatokat is meg kell adni.

A hatpárti ellenzék közleménye (DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) szerint ahhoz, hogy az előválasztás eredménye legitim legyen és „valóban vissza tudja hozni a valódi demokráciát”, elengedhetetlen, hogy még a pandémiával terhelt időszakban is a lehető legtöbben szavazzanak. Ezért az ellenzéki pártok úgy döntöttek: lehetővé kell tenni a magyar szavazók számára, hogy ne csak személyesen, a szavazósátrakban fejezhessék ki a preferenciájukat, de megtehessék online módon is – legyen szó akár a miniszterelnök-jelöltről, akár a helyi jelöltről.

Arról is tájékoztatnak, hogy a biztonság, az egyenlőség, a hozzáférhetőség és a titkosság alapelveire épülő online szavazási rendszert – az előválasztás lebonyolításáért felelős Országos Előválasztási Bizottsággal együttműködésben – az aHang készítette el.

Az online szavazási rendszer a személyes szavazás digitális változata lesz. A szavazás során a választónak ugyanazokra a dokumentumokra lesz szüksége, mint a személyes szavazás során:

lakcímkártyára

és egy fényképes, hivatalos igazolványra.

Maga a szavazás is a megszokotthoz nagyon hasonló módon történik:

a szavazókat egy véletlenszerűen kiválasztott szavazóbiztos azonosítja a szavazás előtt.

Az azonosítás nem személyesen, hanem digitális videókapcsolaton keresztül történik, ezért az online szavazáshoz szükséges

webkamera

vagy mobiltelefon,

esetleg tablet kamerája, illetve megfelelő internetkapcsolat.

Mivel a szavazóbiztosok kapacitása korlátozott, ezért online szavazás esetén – a személyes szavazástól eltérően – előregisztráció is szükséges.

Az online előválasztásra az előregisztráció a mai napon, vagyis szeptember 13-án indult el az elovalasztas.hu weboldalon. Az előregisztrációra délelőtt 10 és este 19 óra között van lehetőség, de az igények függvényében ez az idősáv a hét folyamán tovább bővülhet – teszik hozzá.

A regisztráció menete a következőképpen néz ki:

A választóknak az azonosításhoz szükséges személyes adataikat meg kell adniuk. Ezt megtehetik úgy, hogy begépelik a szükséges adatokat az igazolványokról, de Ügyfélkapun keresztül, az AVDH-val is.

Ezután a választónak idősávot kell foglalnia a videós azonosításra, amelyet akár azonnal, de egy tetszőlegesen választott időpontban is elvégezhet az online szavazóbiztosok segítségével.

Ha a választót az online szavazóbiztos sikeresen beazonosította, akkor a rendszer megmutatja a szavazási linket, amit kimásolhat vagy e-mailben el is küldheti magának.

A választó a linkre kattintva tudja majd elérni a szavazólapját szeptember 18. és 26. között. A pártok azt ígérik, hogy ezen „biztonságosan és titkosan adhatja le a voksát” mindenki.

Aki nem az előregisztráció időszakában (szeptember 13-17.), hanem már az első forduló alatt ( szeptember 18-26.) kezdeményez online regisztrációt, nem kap szavazói linket, hanem a videó-azonosítás után azonnal szavazhat.

A pártok állítása szerint a leadott szavazatot sem a szavazóbiztos, sem más nem látja, azt a rendszer titkosítja és összesítve tárolja a szavazatszámlálásig.

A digitális szavazat nem tartalmaz a választóra vonatkozó adatot, azaz a szavazás tökéletesen titkos. Az online szavazatokat a szavazatszámlálási szakaszban adják majd csak hozzá a személyesen leadott, urnákban tárolt szavazatokhoz

– olvasható a közös közleményben.

A napokban azt is közölték a pártok, hogy az előválasztás lebonyolításáért felelős Országos Előválasztási Bizottság hónapokon át tartó előkészítés és egyeztetések után véglegesítette az előválasztási szavazóhelyeket és nyitvatartásukat. Ezek a helyszínek már most is megtekinthetők az előválasztás hivatalos honlapján. Vasárnap az első miniszterelnök-jelölti vitára is sor került, ITT írtunk róla bővebben.

