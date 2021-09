Karácsony Gergely: A vitának egyértelmű győztese és vesztese is van

Karácsony Gergely a Facebook-videójában hangsúlyozta: történelmi lépés, hogy az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek elmondták, „mi az, amiben különböznek, és mi az, amiben egyetértenek”.

A főpolgármester szerint ez utóbbiból volt a több, és lehet, hogy ez a vitát „egy kicsit unalmassá tette”, ugyanakkor volt néhány „forró pillanat is”.

Összességében azonban Karácsony Gergely úgy gondolja, ha azt a kérdést tesszük fel, hogy ki nyerte a vitát, akkor „nyilván mindenki elmondja, hogy ő”.

Nálam is azt mondták, az én barátaim, azok a politikusok, akikkel együtt dolgozom, hogy én nyertem a vitát. Nyilván mindenki másról a sajátjai mondják ugyanezt

– fogalmazott a főpolgármester. Hozzátette: ez azonban jó hír, mert szerinte ezt a vitát mindenki megnyerte, sőt az ország, az ellenzék ügye nyerte meg azzal, hogy kiderült, a jelöltek tudnak együtt gondolkodni, becsülik egymást annyira, hogy kiálljanak közösen, és el tudják mondani a terveiket.

A főpolgármester azt is mondta: az, hogy ennyi mindenben egyetértenek, biztos alap a jövőre nézve, hiszen együtt kell majd kormányozniuk.

Azt is megemlítette, hogy szerinte Ferenc pápa „üzent a Lánchíddal” mint szimbólummal, mert arról beszélt, hogy „a Lánchíd, az összeköt minket, nem összeolvaszt, hanem összeköti a különböző embereket, felolvasztja őket valami közös masszában, de mégis lehetővé teszi, hogy együtt érezzenek, együtt gondolkodjanak”. Megjegyezte, így vannak ezzel az ellenzéki oldalon is. Karácsony Gergely kiemelte, az ellenzéki pártoknak is meg kell őrizniük a saját arcukat, nem kell felolvadniuk az ellenzéki egységben.

Ez a tegnapi vita meggyőzött arról, hogy van közöttünk híd. És arról is meggyőzött, hogy minden politikustársam képvisel valamit, ami nagyon kell ahhoz, hogy Magyarország egy jobb hely legyen

– jelentette ki. Karácsony Gergely szerint azt a kérdést viszont a választóknak kell eldönteniük, hogy ki legyen az ellenzéki csapatnak a csapatkapitánya. A főpolgármester a közös nevező szeretne lenni; a sok kiváló programot, pártot, politikust, akaratot, értéket valakinek össze kell fognia.

Én azt hiszem, ebben vagyok jó

– tette hozzá.

