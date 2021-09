Meglehetősen féloldalas előválasztási vitát közvetített a Partizán, miután a zuglói két jelölt közül Tóth Csaba, az MSZP-Pérbeszéd közös jelöltje (akit a DK és a Jobbik is támogat) nem ment el a beszélgetésre.

Tóth Csaba a távolmaradását nem sokkal az esemény előtt azzal indokolta, hogy Gulyás Márton a Partizánon egy Karácsony Gergellyel folytatott interjúja során „olyan kérdésekbe csomagolt vádakat” fogalmazott meg vele szemben, amelyeket ő rágalmazásnak tekint, ebből következően pedig fel is jelentette.

Feltehetően arra gondolt, hogy Gulyás Márton az általa vezetett beszélgetésben ( itt, 31:10-től ) Tóth Csaba társadalmi beágyazottsága kapcsán azt állította róla, hogy

egészen szélsőséges klientúra kört tart fönt, amelyet mindenféle juttatásokkal tart egyben, tehát nem a politikai elköteleződést az, ami mozgatja az ő klientúráját, hanem az anyagi érdekeltség. ... folyamatosan ott van a gyanú, hogy neki parkolási pénzekhez, önkormányzati cégek pénzeihez köze van, ő ebből igen komoly saját vagyont halmoz föl.

A másik ellenzéki jelölt, a Momentum színeiben ringbe szálló Hadházy Ákos, – aki a Mindenki Magyarországa Mozgalom és az Új Világ néppárt támogatását is bírja – azonban megjelent a helyszínen.

Annyi biztos, hogy a Budapest 8-as számú egyéni választókerület az ellenzék számára könnyen nyerhetőnek tűnik, hisz 2018-ban Tóth Csaba több mint 12 százalékot vert rá a Fidesz jelöltjére, így ma ő a XIV. kerület parlamenti képviselője.

Gulyás Márton felvezetőjében visszautasította Tóth Csaba vádjait és azt mondta, áll elébe a bírósági eljárásnak.

Hadházy nyitóbeszédében rögtön tóthcsabázott egyet arról beszélve, nem hitte volna, hogy Tóth nyolc évvel a trafikmutyik leleplezése után azzal vádolja meg, hogy nem volt lojális a pártjához azzal, hogy nyilvánosságra hozta a bizonyítékokat. A kicsit egyoldalú beszélgetést Gulyás a Liget projekt felé terelte, amiről a Momentum képviselője azt mondta, a Nemzeti Galéria és a többi félkész beruházás megvalósulását úgy lehet megakadályozni, ha leváltják a kormányt. Arra azonban emlékeztetett, hogy a zuglói szocialista frakció megszavazta ezt a beruházást, láthatóan tehát ők hajlandóak együttműködni a jelenlegi kormánnyal.

A Nemzeti Galéria véleménye szerint jó helyen van a Budai Várban, de arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz propagandagépezete jól el tudja magyarázni, hogy miért jó a Liget projekt, azok pedig, akik nem helyben élnek, el is hiszik.

A Biodómot érzése szerint be kell fejezni, noha az ügyben készült egy feljelentés.

Hadházy nagynénje kérésének is eleget tett, amikor szóba hozta a légifolyosók ügyét. Szavai szerint három dolog zavarja kifejezetten a zuglóiakat: a rossz utak, sok a lakópark, és az említett gyors repülők zaja.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kormányzati beruházássá nyilvánított Bosnyák téri városközpont megépítése kapcsán hangsúlyozta, nem ő fogja rendbe tenni a kifogásolt helyszínt, ugyanis egy országgyűlési képviselő nem veheti át az önkormányzati hatásköröket, véleménye azonban van róla: rossz irányba megy a fejlesztés, szégyene a kerületnek. Az önkormányzatnak nem kellett volna megengednie, hogy ott lakóparkokat építsenek. Sajnos a jelenlegi városvezetés a magánjót nézi, nem a közjót. Ezzel a megállapítással ágyazott meg annak, hogy visszakanyarodhasson Tóth Csabához.

Sok olyan véleményt hall, hogy ugyan miért kellene lecserélni a jelenlegi zuglói képviselő Tóthot, hisz már kétszer nyert. Ilyen alapon azonban Kósa Lajos maradhatna örökre debreceni polgármester, figyelmeztetett az érvelés fonákságára.

Rátérve a közbiztonság kérdéskörére azt emelte ki, hogy ugyan a problémát a kormánysajtó is bemutatja, de lejárató szándékkal. Úgy látja, a rendőrség kezd megszűnni, gyalázatos fizetéseket kínálnak, ezért az egyenruhások hamar leszerelnek. 150 ezerért nem lesz senki rendőr, és a munkakörülmények is megalázóak esetenként. Arról nem is beszélve, hogy szabadnapokat sem adják ki mindig. Felidézte, hogy a leépülő szervezetet katonákkal próbálják pótolni, de ez elfogadhatatlan. A rendőröknek odaítélt egyszeri juttatás a "fegyverpénz" egy 70 milliárdos vadászati kiállítás tükrében simán kifizethető lenne a magyar költségvetésből.

Tóth Csaba aztán a végén újra előkerült. Hadházy azt mondta, a választásig nem célja, hogy terhelő ügyeket ásson elő.

Nem áskálódunk, nincs jó üzenete az ásásnak – ironizált a honatya.

Van ügy, amire viszont rá kell mutatni: a kerületi parkolóórák üzemeltetésére érkezett legjobb ajánlatot a városrész vezetése kizárta, ezzel Zuglónak sok százmilliós kára keletkezett. Ezt nem ő mondta, hanem Karácsony Gergely az ATV-ben, hogy nem akarta megszavazni, de itt a Fidesz és az MSZP együttműködött. Szerinte a lényeg az, hogy mit nem csinált Tóth Csaba. A parkolási botrányban vernie kellett volna az asztalt. Nem lehet a Fidesszel kompromisszumot kötni. Tóth Csabáról sok mindent gondol, de az tény, hogy a Bánki Erikhez köthető Hungaszt csinálja a helyi étkeztetést, és – noha lejárt a szerződésük, azt pályáztatás nélkül meghosszabbították. Ám nem csak ennek, de a parkfenntartás, és a már említett parkoltatási ügyeknek is végére kellene járni.

Zárszavában ennek némileg ellentmondva azt állította, nincsenek indulatok Zuglóban, és bármilyen összetételű ellenzék nyer, mindenképpen jobb lesz. De csak akkor nyernek, ha fel sem merül a választókban, hogy ezek ugyanazt fogják csinálni mint a jelenleg kormányon levők. Igenis kell felelősségre vonás, ehhez pedig kellemetlen emberek kellenek, mert ők nem kötnek kompromisszumot.

(Borítókép: Zugló képviselőjelöltjeinek vitája. Partizán / Youtube)