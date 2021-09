M. Richárd szerint még az is kevés lenne, ha a Jóistent vesztegetné meg

Hétfőn egy vesztegetési ügyben hallgatták ki vádlottként a Dózsa György úti baleset miatt elítélt M. Richárdot. A vád szerint a férfi pénzért akarta visszaszerezni a jogosítványát. A tárgyalást a Fővárosi Törvényszék épületében tartották, ahova rabruhában, bilincsben és vezetőszáron hozták M. Richárdot a büntetés-végrehajtás emberei.

M. Richárd vezetői engedélyét már az általa okozott halálos baleset előtt, 2016 tavaszán bevonták amiatt, hogy a büntetőpontjai elérték a 18 pontos határt. Ahhoz, hogy visszaszerezze, egy utánképzési programot kellett volna teljesítenie. A vád szerint ehelyett megkereste a harmadrendű vádlottat, K. Bálint Zsoltot, akiről úgy tudta, „hamis vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumot” tud készíteni.

M. Richárd neki állítólag azt mondta: bármekkora összeget hajlandó fizetni azért, hogy a vezetői engedélyét visszaszerezze.

K. Bálint ezután találkozott egy barátjával, Sz. Márton Krisztiánnal – ő az eljárás másodrendű vádlottja –, aki egy vezető beosztású rendőrre és a vizsgaközpontban dolgozó ismerősére hivatkozva azt ígérte, hogy 600 ezer forintért segít neki. M. Richárd a vád szerint a közvetítőn keresztül 300 ezer forintot adott át. K. Bálint ezután be is jelentette M. Richárdot a Mozaik utcai vizsgaközpontban a vizsgára, amin ő azonban nem jelent meg, mivel azt hitték, hogy szükségtelen.

A Dózsa György úti balesetre néhány hónappal később, 2017. május 15-én került sor. Ezért kapott jogerősen három és fél év fogházat M. Richárd. Az áldozatok hozzátartozói elkeserítőnek minősítették az ítéletet.

Itt azonban még nem ér véget a mostani vádirat. A vád szerint ugyanis M. Richárd 2017 június közepén újabb 300 ezer forintot adott át K. Bálintnak, aki ezt továbbította a másodrendű vádlottnak. Utóbbi azt mondta, hogy

rögtön jönni fog egy hölgy, és átadja M. Richárd jogosítványát.

Amire viszont azért nem került sor, mert Sz. Márton semmilyen hivatalos személlyel nem állt kapcsolatban, és a harmadrendű vádlottban is csak ekkor tudatosult, hogy Sz. Márton becsapta őt. K. Bálint viszont tartott attól, hogy mit csinál M. Richárd, ha ezt elmondja neki, ezért megpróbált levizsgázni helyette – és többszöri próbálkozás után sikerült is neki.

A 24.hu szerint a hétfői tárgyaláson minderről meghallgatták M. Richárdot is. A férfi elmondta, hogy jelenleg a szombathelyi fegyházban tölti szabadságvesztését, és semmilyen vagyontárgya, gépkocsija nincs.

2016-ig kell visszamenni, hogy képet kapjunk a dologról. Fél évre bevonták a jogsimat, mert összegyűltek a pontjaim, nem kötöttem be a biztonsági övem és ilyen halálos dolgok miatt. Jelentkeztem a Mozaik utcába

– kezdte vallomását M. Richárd, majd azzal folytatta, szerette volna mielőbb letenni a vizsgát és ezért kereste fel az K. Bálintot, hátha ő ismer valakit a Mozaik utcában.Azt elismerte, hogy a férfi valóban segített neki abban, hogy ne kelljen elmennie az utánképzésre, csak a vizsgára. Állítása szerint többször is bementek vele a Mozaik utcába – ahol a férfi nagyon otthonosan járt-kelt – és be is fizette azokat az összegeket, amelyeket be kellett fizetni. Azt viszont tagadta, hogy megvesztegetésről lenne szó.

Ha én a fejem tetejére állnék, és a Jóistent vesztegetném meg, akkor sem vezethettem volna, mert el voltam tiltva

– magyarázta ezzel kapcsolatban. Arról pedig, hogy K. Bálint vizsgázott-e le helyette, azt mondta: a vizsgát ő is teljesíteni tudta volna, ezért ennek nem lett volna értelme. Ráadásul akkor épp házi őrizetben volt, és annyira nem buta, hogy ez idő alatt küldjön el valakit vizsgázni maga helyett – fogalmazott.

Azt azonban elképzelhetőnek tartja, hogy K. Bálint elment helyette vizsgázni, de ő nem kérte erre.

M. Richárd azt tagadta, hogy bármikor is 300 ezer forintot adott volna át K. Bálintnak, miközben azt állította, hogy az átadott pénzek, nem jogtalan ügyintézéshez kellettek, hanem csak ahhoz, hogy „meggyorsítsák a bürokratikus folyamatokat”.

A tárgyaláson ismertették a másodrendű vádlott, Sz. Márton Krisztián vallomását is. Ő elismerte hogy ismeri K. Bálintot és korábban néhány alkalommal anyagilag kisegítette őt, de állítása szerint utóbb megszakította vele a kapcsolatot. Ráadásul M. Richárdot sem ismeri.

Mindössze kétszer látta eddig: 15 évvel ezelőtt egy szórakozóhelyen, egyszer pedig a tévében – mondta vallomásában.

A vallomás elején azt mondta: arról sem tudott, hogy K. Bálint ismeri a férfit és hogy jogosítványokkal foglalkozik. Ennek ellentmond viszont az, amit a vallomás későbbi részén mondott, arról ugyanis azt mondta: tudomása szerint minden alkalommal K. Bálint ment vizsgázni Ricsi helyett, és pótvizsgáznia is kellett.Szerinte K. Bálint egymillió forint körüli összeget kaphatott M. Richárdtól az ügyben vállalt szerepéért. M. Richárd erre úgy reagált, hogy

K. Bálint az életében nem látott még egymillió forintot, és egyébként is csak hitegette őt és össze-vissza hazudott neki a jogosítvánnyal kapcsolatban.

K. Bálint ügyvédje azt mondta az üggyel kapcsolatban a 24.hu-nak, hogy ügyfele be fogja ismerni a bűnösségét, és el fogja fogadni az ügyészség által kért két év felfüggesztett szabadságvesztést.