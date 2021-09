Harminc éve nem ugrott ekkorát az öngyilkosok száma Magyarországon

Tíz százalékkal többen követtek el öngyilkosságot 2020-ban, mint az előző évben. Erre a rendszerváltás óta nem volt példa – derül ki a 444 cikkéből.

Évente rendszerint két-három százalékkal szokott változni az érték, ráadásul hosszú távon javuló tendenicát lehetett megfigyelni az utóbbi években. Ehhez képest amíg 2019-ben 1550-en,

2020-ban 1706-an vetettek véget önkezűleg az életüknek.

Elsősorban a férfiak körében nőtt az öngyilkosok száma: az előző évhez képest 153-mal több férfi lett öngyilkos, miközben az életüknek önkezükkel véget vető nők száma hárommal nőtt. Vagyis a férfiaknál 13 százalékos a növekedés, míg a nőknél az egy százalékot sem éri el.

Mintha jelentkezett volna még egy fertőző betegség, ami nemek szerint válogat

– mondta erről Szekeres György, a Magyar Pszichiátriai Társaság leendő elnöke. Hozzátette: elképzelhetőnek tartja, hogy a családfenntartó, a válság miatt munkájukat vesztő férfiak közül követtek el sokan öngyilkosságot.

Az öngyilkosságok számának növekedésében szerepe lehetett annak is, hogy a pszichiátriai ellátás is visszaesett a koronavírus-járvány miatt. A 444 szerint a járvány alatt csak a legsúlyosabb esetekben tudták fekvőbetegként kezelni az intézményekben a pácienseket, miközben a telefonos megbeszélések is gyakran elmaradtak, és a betegek gyógyszerszedését sem mindig tudták figyelemmel követni.

Nemrég kiderült, hogy a járvány nemcsak Magyarországon, hanem világszerte is megnövelte az öngyilkosságok számát. Idén májusban az SOS Gyermekfalvak egy felmérés alapján azt írta, hogy minden nyolcadik középiskolásnak eszébe jutott már, hogy öngyilkosságot követne el.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 (80) 820-111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.