Kik bérelnek ma magánrepülőt Magyarországon?

A Call a Jet körülbelül 12 ezer repülőgéppel áll kapcsolatban, a kisebb propelleresektől a jóval nagyobb utasszállítókig széles választék érhető el náluk. Joe Kurtával, a cég vezetőjével budapesti irodájukban beszélgettünk, de van németországi központjuk is, 13 éve vannak jelen a piacon.

Ha éjszaka hívsz, nem valószínű, hogy azonnal tudunk gépet intézni, de optimális esetben pár óra alatt le lehet szervezni egy utat

– válaszolja arra kérdésünkre, hogy mikor szállhatunk fel, ha most rendelünk egy magángépet. Ezt több tényező is befolyásolhatja, például az utasok száma és igényei vagy a távolság, ebből fakadóan pedig a megfelelő típus elérhetősége. Az utazás előtt az anyagiakat is rendezni kell.

Ha aznap lemondjuk a gépet, bukjuk a teljes árat, de van lehetőség kompromisszumos megoldásra. Pár nappal vagy egy héttel később utazva kisebb pluszösszeg befizetésével megúszhatjuk a halasztást.

700-800 járatunk van egy évben, általában a nyári a főszezon, most is nagyon sokan mennek.

A világjárvány nem gyakorolt túl nagy hatást az üzletre, leszámítva azt az időszakot, amikor szinte teljes utazási korlátozás volt. Némi elmozdulás abban mutatkozik meg, hogy az idei főszezonra nem kellett júniusig várni, sokan már májusban nyaralni indultak.

Mennyibe kerül?

A Call a Jet honlapján a top 30 gépről részletes bemutatást találhatunk, illetve egy induló árat, az eladott járatok között konkrét összegek is szerepelnek. A nyári főszezonban a piac telítettsége miatt előfordulhat, hogy egy-egy gép bérlése drágább a szokásosnál.

Június 29-én volt egy Lisszabon–Budapest út két utassal, Hawker 800XP-vel 20 500 euróért. Két héttel korábban Zürichbe utaztak ketten a magyar fővárosból 4200 euróért egy Citation CJ fedélzetén. Még májusban 5790 euróba került a Budapest–Salzburg távolság Citation CJ2+ géppel. Április végén Tel-Aviv volt az úti cél öt utassal, Citation XLS+ használatával 18 950 euróért.

Távolabbi úthoz vagy több utashoz nagyobb gép kell, aminek már drágább a bérlése. Az is számít, hogy azon a napon a szabad gép éppen hol áll. Az az optimális, ha az indulási helyen van, de ha például Stuttgartban, és üresen ide kell repülnie, akkor azt is ki kell fizetni. Általában mindenki a legolcsóbbat akarja, de azért vannak elvárások. Figyelembe kell vennünk, hogy melyik repülő milyen útra alkalmas, és mit szeretne az ügyfél, igényel-e melegkonyhát, megelégszik-e a 150-es belmagassággal, vagy mennyire siet. Ha nem utazol messze, akkor a propelleres sem sokkal lassabb.

Arra is van lehetőség, hogy megvárjon a gép a városban, ahova vitt. Ehhez tudni kell, hogy pontosan mikor indulnék vissza, de mindig mérlegelik, hogy melyik a hatékonyabb megoldás, parkoltatni a repülőt, vagy közben lebonyolítani egy másik utat.

Joe Kurta szerint elképzelhető olyan, ha 5-6 fős társasággal utazunk, és az utolsó pillanatban foglalunk business class osztályra, akkor hasonló összegből ideális esetben már egy magángépes utat is ki tudunk fizetni.

A privát repülőutakon teljesíthetnek olyan kéréseket is, amik egy kereskedelmi légitársaságnál nem lehetségesek. Többször fordultak hozzájuk házi kedvencek szállításával, ezekből néha vicces sztorik is kikerekednek.

Két ügyfelünk Angliából költözött Magyarországra összesen 12 macskával a fedélzeten. Sőt, mindegyikükre jutott egy-egy ülés.

Magyarok is utaznak velük

Az ügyfeleink 75 százaléka külföldi, de az elmúlt években emelkedett a magyarok száma is, 25 százalék körüli az arányuk – vázolta Joe Kurta az utasaik nemzetiségi megoszlását. Neveket nem mondva annyit árult el a magyar utasokról, hogy elsősorban cégekről és tehetős családokról van szó. Topbajnokságok sztárfocistái is rendszeresen igénybe veszik a szolgáltatásaikat.

Az is fontos szempont, hogy bejöhetnek az ügyfelek az irodába, személyesen találkozhatnak velünk, ebben a szakmában fontos a bizalom. Amikor felülsz egy repülőgépre, biztos akarsz lenni abban, hogy nem történik semmi probléma.

A pilóták vagy szabadúszók, vagy a légitársaságok alkalmazzák őket, Joe Kurtáék csak közvetítenek. Mindig két pilóta van a gépeiken, kereskedelmi licenccel rendelkezőkkel dolgoznak, ez sokkal szigorúbb követelményeket támaszt, mint a magánpilóta-engedély.

Az utak szervezéséhez komoly tudásra van szükség, a cégvezető szerint legalább két év, amíg valaki teljesen beletanul.

Nem szabad tévedni, nemcsak mondani kell, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtunk, hanem tényleg meg is kell csinálni. Tudni kell, mekkora a gép hatótávolsága, hogy mire érdemes figyelni, tájékoztatni az ügyfelet a potenciális veszélyekről, az időjárásról, a reptéri dolgokról, és arra is figyelni kell, hogy az igények ki legyenek elégítve. Mindig elérhetőnek kell lennünk, és egyszerre több járatot is tudnunk kell kezelni, ez állandó munka. A kommunikáció is fontos, hogy hogyan beszélünk az ügyféllel, de azért mi is megválogatjuk, hogy kikkel dolgozunk.

Joe Kurta nagy versenyt lát a magángépek piacán, de akinek van hozzá megfelelő szakértelme, az tud pénzt keresni. Mérettől függően egy gépnek legalább 500-600 órát repülnie kell évente ahhoz, hogy gazdaságos legyen, mert a fenntartás, a biztosítás és a hangár is jelentős költség. A magángépbérlés jövőképét a mostani tendenciák alapján pozitívnak gondolja, az ügyfélkörük minden évben 10-15 százalékkal bővül.

