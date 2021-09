Tóth Csaba ellentámadásba lendült Hadházy Ákos ellen

Újabb poszttal jelentkezett a Facebookon Tóth Csaba, az MSZP zuglói politikusa, amelyben azt írta:tiszteli Hadházy munkásságát, de a politikusnak a saját szövetségeit is el kellene számoltatnia.

Tóth Csaba hétfőn jelentette be, hogy nem vesz részt a nem vesz részt a Partizán előválasztási vitáján sőt, még fel is jelenti Gulyás Mártont rágalmazás miatt. Mindeközben pedig a Zugló TV-be vitára hívta ellenfelét. Hadházy Ákost az esetre annyit reagált, hogy szomorú, de ő ott lesz a Partizán vitáján (a Zugló TV-t érintő felvetésre nem reagált).

Tóth az új bejegyzésében azt írta, tiszteli Hadházy munkáját és szerinte „ott lenne a helye a következő parlamentben”, viszont nem érti, hogy miért az ő kerületében indult el, amelyet „két ciklus szívós munkájával a második legellenzékibb választókerületté tettek”.

Hozzátette, Hadházy korrupcióellenes munkája fontos, de komoly felelősséggel is jár, amivel nem élhet vissza és nem használhatja politikai furkósbotként a korrupció vádját.

Az elmúlt években én lettem a leginkább átvilágított ellenzéki politikus. Vizslató szemek pásztázzák minden lépésem. Nagyon helyesen! Ám senki nem talált semmit, senki nem bizonyított semmit. Mert nincs is semmi! Csak üres vádaskodásokat ismételgetnek azok a politikusok és újságírók, akik nem a munkájukat végzik, hanem engem akarnak nemtelen eszközökkel lejáratni

– írta Tóth, amihez azt is hozzátette, hogy szerinte valójában Hadházy az, akinek elszámolnivalója lenne.

Akkor amikor [Hadházy] a közélet megtisztításáról beszél kettős mércével mér. Zuglói szövetségesei között ott van az a Mórocz János, az MMM helyi vezetője, elítélt bűnöző, aki több mint két évet ült börtönben 62 millió forintos csalás miatt. Pár éve szabadult, jelenleg Hadházy kampányának egyik vezetője

– írta az MSZP politikusa, aki azt is felhánytorgatta, hogy Hadházy szövetségei közt ott van az „álcivil” Várnai László, akit szerinte már jogerősen elítéltek garázdaságért, közúti veszélyeztetésért és rongálásért is. Továbbá őt támogatja Rózsa András momentumos alpolgármester is, aki – Tóth Csaba szerint – cégtemetőt üzemeltet.

Mit is mond erre a magyar mondás? Az kiabál a leghangosabban akinek a háza ég?!

– zárta bejegyzését Tóth Csaba, aki arra kérte Hadházy Ákost, hogy hagyjon fel a „ nemtelen kampánnyal” és menjen el vitázni vele a Zugló TV-be szeptember 17-én.