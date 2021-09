Vajna Tímea családalapításra készül

Vajna Tímea első ismert párkapcsolata Damu Roland színészhez kapcsolódik, még 2008-ból, de ez a kapcsolat sajnálatosan bántalmazásig fajult. Ezt követően ismerkedett meg a hollywoodi producerrel, Andy Vajnával, akivel 2013-ban össze is házasodtak.

Andy Vajna 2019 januárjában, 74 évesen meghalt, Vajna Tímea pedig három évig rendkívül maga alatt volt a gyász miatt. Nemrég azonban újra rátalált a szerelem, egykori férjének jó barátjával, Zoltánnal. A Blikk pedig most azt írja, hogy Vajna Tímea már a gyerekvállalást tervezi.

Igaz, nehezen hozta meg a döntést, de végre belevágott Zolival a családalapításba, ami igazán boldoggá teszi. Sokat szenvedett a gyásztól, de az anyaság gondolata új reményt ad neki a boldogságra. Nehéz út áll előtte, de Zolira, ahogy eddig is, most is támaszkodhat. Timi tudja, hogy biztonságban van mellette, ezért is mert belevágni a mesterséges megtermékenyítésbe