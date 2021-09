Budapest „pusztulásáról” vár képeket az olvasóktól a közmédia

Az elmúlt napokban jelent meg egy olvasói felhívás a hirado.hu-n. A közmédia hírportálján Budapest romló közterületi állapotáról lehet fényképeket, videókat, olvasói történeteket küldeni egy erre kijelölt e-mail címre.

A felhívásban a közterületek állapota mellett állandósult dugókról, szemétről és a korábban több vitát is kiváltó méhlegelőkről is írnak. Indoklásuk szerint azért volt szükség a felhívás elindítására, mert több olvasójuk is megkereste őket tapasztalataikkal.

Korábban az Index is több cikkben beszámolt a főváros különböző pontjain kialakult, sokak által tarthatatlannak vélt közbiztonsági állapotokról. A témában rengeteg olvasói levelet kaptunk.

Részletesen foglalkoztunk az Örs vezér téren kialakult helyzettel – ahol többek között cikkünk hatására is emelt rendőri jelenlétet vezettek be –, a Blaha Lujza téren tapasztalható közbiztonsági és köztisztasági helyzettel és a Nyugati Pályaudvaron uralkodó, aggasztó helyzetről.