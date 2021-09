Vasút-villamos közlekedhet Debrecen és Nagyvárad között, csak Nagyváradnak nem szóltak róla

Megvalósíthatósági tanulmány készült egy Debrecen és Nagyvárad között létesítendő vasút-villamos vonalról, habár a nagyváradi városházán erről még nem hallottak egy szót sem – értesült a Maszol.

Az építkezés egyébként indokolt lenne, Nagyvárad és Debrecen között ugyanis jelenleg nincs közvetlen vasúti összeköttetés, csak nagy kerülővel, Berettyóújfalun vagy Érmihályfalván keresztül lehet a két szomszédos város között utazni. Pedig ez nem volt mindig így, 1911-től, a Derecske és Biharpüspöki közti pályaszakasz révén volt közvetlen kapcsolat, csakhogy a trianoni békediktátum után megszűnt a forgalom. A második bécsi döntést követően ideiglenesen helyreállt, a második világháború után azonban előbb a román, majd a magyar oldalon is felszedték a síneket.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter még tavaly beszélt arról nagyváradi látogatása alkalmával, hogy a magyar kormány fontosnak tartja a villamos-vasúti összeköttetés megteremtését a két város között, s hozzátette, hogy ehhez forrásokat is hajlandóak biztosítani.

A debreceni önkormányzat ennek megfelelően még tavaly el is kezdte a projekt kidolgozását, mostanra pedig elő is álltak a megvalósíthatósági tanulmánnyal, amelynek értelmében a Hódmezővásárhely és Szeged között látottakhoz hasonlóan itt is vasút-villamos szállítaná az utasokat. Köllő Gábor, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság elnöke, a kolozsvári Műszaki Egyetem oktatója szerint ennek több előnye is van, ugyanis a szerelvények egyrészt olcsóbbak, másrészt ha összekötik a vasúti pályát a villamoshálózattal, akkor akár a városban is tud közlekedni.

A dolog szépséghibája annyi, hogy Florin Birta nagyváradi polgármester eddig semmit nem tudott a tervezetről, és a határon túl ennek megfelelően nem is történt semmi.

Semmit nem tudok, engem senki sem keresett meg ebben a témában. Pásztor Sándor úr korábban szóba hozta, de ennyi

– nyilatkozta a politikus Bihoreanul hetilapnak.

Pásztor Sándor 2016 és 2020 között a megyei önkormányzat elnöke volt, azonban most ő is megerősítette, hogy bár szóba került, érdemi intézkedés nem történt, mert a megye és a megyeszékhely pénzügyi forrásai nem elegendőek, és uniós forrást sem találtak hozzá.