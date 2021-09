Magánszemélyeknek és egy exjobbikosnak is problémája van Karácsony Gergely referendumával

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt korábban öt kérdésben kezdeményezett referendumot, amelyekből csak kettőt hitelesített a Nemzeti Választási Bizottság.

Ez a kettő a következő:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvényt? Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?

Most azonban ezt a két kérdést is megtámadták a Kúrián. Az NVI tájékoztatása szerint, amelyet a HVG közölt először, hat felülvizsgálati kérelmet adtak be:

négyet magánszemélyek, egyet az exjobbikos Volnár Pál tömörülése, a Volner Párt, egyet pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

A Fudan Egyetemről szóló kérdést a Volner párt és két magánszemély, az álláskeresési járadék folyósításának meghosszabbításáról szólót pedig a kamara és két magánszemély támadta meg.

Az Index megbízásából készült felmérés szerint a 18 és 64 év közötti gazdaságilag aktív népesség jelentős része elutasítja a Fudan-projektet, pláne úgy, hogy az eredeti konstrukció alapján a kormány Kínától venne fel egy 550 milliárd forintos hitelt arra, hogy egy ingyenesen biztosított területen (a tervezett Diákváros helyére) megépítsék (vélhetően részben kínai cégek által) a kínai egyetemet.