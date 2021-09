Közzétették a nemzeti konzultáció eredményeit

Lezárult a kérdőívek feldolgozása, közzétették a nemzeti konzultáció összesített eredményeit. A kormány oldalán az eredményekhez hozzáfűzték: „olyan döntések születnek majd, amelyek nagy és érezhető segítséget jelentenek több millió embernek. A kormány ezeket a döntéseket már előkészítette, és hamarosan meg is hozza.”

A nemzeti konzultációt összesen közel másfél millióan töltötték ki. A válaszadók

96 százaléka szerint veszélyesebb korszak kezdődött, Magyarországot meg kell erősíteni;

94 százaléka szerint a lehető leggyorsabban meg kell emelni a minimálbért;

98 százaléka szerint fontos, hogy a családtámogatások, a nyugdíjak és a munkát terhelő alacsony adók alkotmányos védelmet kapjanak;

99 százaléka szerint el kell érni, hogy Európában Magyarországon legyenek a legalacsonyabbak a munkát terhelő adók;

95 százaléka szerint a gyermeket nevelő szülők kapják vissza a 2021-ben befizetett adójukat;

91 százaléka szerint a hitelmoratóriumot a rászorultak számára meg kell hosszabbítani;

98 százaléka szerint Magyarországnak minden vitában ki kell állnia az érdekeiért;

99 százaléka szerint a multinacionális nagyvállalatok fizessék meg környezetromboló tevékenységük árát;

97 százaléka szerint helyes, hogy a törvény korlátozza a gyermekekre irányuló szexuális propagandát;

98 százaléka szerint Magyarországnak ellen kell állnia a Soros-szervezetek nyomásgyakorlásának;

97 százaléka szerint szükség van az egészségügyi vízum előírására, ha valaki járvány sújtotta országból akar beutazni Magyarországra;

99 százaléka szerint nincs szükség kötelező szétosztásra, nem lehet rákényszeríteni a migránsokat egyetlen országra sem;

98 százaléka szerint a járvány utáni első két évben migránSTOP-ra van szükség;

94 százaléka szerint szükség van magyar vakcinagyárra.

A kormány július elsején tette közzé a nemzeti konzultáció kérdéseit. Az adatlapon 14 eldöntendő kérdésre vártak választ augusztus 25-ig. A kérdések közül egyelőre négy eredményeit tették közzé. A konzultáció témái érintették a minimálbér szintjét, a családtámogatásokat, a bevándorlást, a hitelmoratóriumot és az adókat is. A nemzeti konzultációt elektronikus és postai úton is be lehetett küldeni. A válaszadók 83 százaléka a postai visszaküldést választotta, és 17 százaléka döntött az internetes kitöltés mellett.