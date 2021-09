Bűncselekmény által lett jelölt az MMM politikusa

Vajda Zoltán Tamás még 2018-ban, az Együtt színeiben jelöltette magát az országgyűlési választásokra. A Fővárosi Főügyészség (tavaly novemberben született) határozata szerint azonban a budapesti 13. sz. Helyi Választási Iroda nem vehette volna nyilvántartásba, mivel a BRFK Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya által folytatott nyomozás során kiderült, hogy a politikus ajánlásokat gyűjtő ívén annyi hamisított név szerepelt, hogy ezeket nem számítva nem is lett volna meg a szükséges 500 érvényes támogató szignó.

Tárgyi oldalról nézve a választás rendje elleni bűncselekmény elkövetése megállapítható

– írta a Főügyészség határozatában. A Vajda ellen indult büntetőeljárást mégis megszüntették, mivel a hamis aláírásokat is tartalmazó ívekkel nem ő gyűjtött támogatókat. A Btk. szerint a választás rendje elleni bűncselekményt az követi el, aki jogtalanul ír alá, vagy hamis adatokat tüntet fel.

Vajda az eljárás során azt vallotta, hogy az ajánlásokat nem személyesen gyűjtötte, az aláírásgyűjtő íveket a nyomozás során ismeretlenül maradt aktivisták részére adta át, és ezeket kitöltve kapta vissza. Állítása szerint nem volt tudomása arról, hogy azokon egyes ajánlások hamisak voltak.

A politikus immár a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltjeként vesz részt az előválasztási küzdelemben,

miután a 400 érvényes ajánlás leadása után nyilvántartásba vette szeptember 6-án az előválasztási bizottság.

A XVI. kerületben éles verseny folyik a végső ellenzéki jelöltségért: a Bajnai Gordon által is támogatott Vajda mellett Nemes Gábor, a DK szakszervezeti vonalról érkezett politikusa és a momentumos Hollai Gábor áll a startvonalon, de itt indul a veterán Palotás János is, most az Új Világ Néppárt színeiben.

A körzet az ellenzék számára hozhatónak tűnik, mivel a fideszes Szatmáry Kristóf 2018-ban a még megosztott ellenzék elől alig több mint ezer szavazat különbséggel nyerte meg az országgyűlési mandátumot. Akkor a második helyen Vajda Zoltán végzett.

Az előválasztás első fordulóját szeptember 18–26. között rendezik, a jelölteket választókerületenként itt gyűjtöttük össze.