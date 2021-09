Továbbra is nehezen találja a helyét a Szomszédok sztárja, a barátoknak sem veszi fel a telefont

Szerettei és barátai is aggódnak Csűrös Karoláért, aki jó ideje bezárkózott az otthonába, és vannak időszakok, amikor szinte semmihez sincs kedve – írja a Blikk. A színésznő még 2019-ben veszítette el férjét, Horváth Ádám rendezőt, s azóta is nehezen találja a helyét.

A lap arról ír, hogy többször is keresték Csűrös Karolát, a Szomszédok Etusaként ismert színésznő helyett azonban egy hölgy vette fel a telefont, aki vélhetőleg a színésznő ápolója lehetett, aki rajta keresztül üzente meg:

A Blikknek Pásztor Erzsi, a színésznő régi barátnője is nyilatkozott Csűrös Karoláról:

Előfordul, hogy engem hívnak fel azzal, mi van Karolával. Mondtam is neki, hogy nem lehet olyat csinálni, hogy nem veszi fel a telefont. Ha nincs kedve beszélgetni, vagy nincs olyan passzban, akkor is fogadja a hívást, majd mondja azt, hogy most nem alkalmas. Néha nekem sem veszi fel, máskor meg hosszasan beszélünk, nosztalgiázunk, sírva nevetünk a régi dolgokon.