Győrfi Pál megkapta a harmadik oltását

Megkaptam a harmadik oltást, a kisfiam pedig a 12. szülinapján felvette mellettem az elsőt – írja Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A szóvivő Facebook-oldalán posztolta a hírt, amelyben külön köszönetet mondott a katonás rendért.

Mint megírtuk, Győrfi Pál a koronavírus elleni harcnak is meghatározó arca lett. Szerinte az első hullám a „Maradjanak otthon!” üzenetével minden idők legintenzívebb kommunikációs kampányát hozta el. A 38 éve mentőspályán lévő Győrfi azt is hozzátette: egyáltalán nem bánja, hogy később mém lett belőle, mert így a gyerekek is megismerték.

Győrfi Pál úgy látja, hogy mire elkészült a védőoltás, addigra az emberek egy része teljesen szélsőséges és irracionális gondolatoktól vezérelve utasította el azt. Ő azonban továbbra is azon az állásponton van, hogy a védőoltás a megoldás.

Az Index szeptember elején kampányt indított, hogy minél többen oltassák be magukat. Mint írtuk, társadalmi felelősségünk, hogy mindenkihez szólva megértessük: visszakapott szabad életünk csak akkor folytatódhat, a nyáron a korábban megszokott kerékvágásba visszatérő közösségeink csak úgy maradnak működőképesek, ha minél többen kérik és felveszik az oltást.