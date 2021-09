Kijöttek az adatok: háromszor több a halott, mint egy nappal korábban

Az elmúlt 24 órában 371 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 12 beteg − derült ki a koronavírusról tájékoztató oldal szerdai adataiból.

A beoltottak száma 5 847 002 fő, közülük 5 553 346 fő már a második oltását is megkapta.

A harmadik oltást eddig 544 ezren vették fel.

A járvány kezdete óta összesen 816 222 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Meghalt összesen 30 114 fő.

A gyógyultak száma 779 250 fő.

Az aktív fertőzöttek száma 6858 fő.

Kórházban 307 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 40-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy nappal korábban 246 új fertőzöttről érkezett hír, négy halálos áldozata volt a járványnak. Kórházban 300 beteget ápoltak, közülük 43-an voltak lélegeztetőgépen. Az oltottak száma 5 843 502 volt, közülük 5 549 383-an vették fel a második, 525 ezren pedig a harmadik oltást.

Hétvégén a fertőzöttek száma megközelítette a kilencszázat, a tesztek 873 fertőzöttet szűrtek ki. A betegség szövődményeibe 12-en haltak bele, közük egy pár napos csecsemő is életét vesztette. A kislány alapbetegségeként hirtelen csecsemőhalál van feltüntetve a kormányzati oldalon.

A járványügyi helyzet alakulása miatt a kormány javaslatot terjeszt az Országgyűlés elé, amiben a járvány elleni további hatékony védekezés és gyors reagálóképesség érdekében a kormány a járvány elleni védekezésről szóló törvény hatályának meghosszabbítását kezdeményezi. A veszélyhelyzetet a tervek szerint január 1-ig hosszabbítanák meg. A javaslatról az őszi ülésszakon elsők között döntenének.

Eközben a szakemberek továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy csakis az oltás nyújthat megfelelő védelmet a koronavírus ellen. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is azt hangsúlyozza, hogy senki ne bízzon az immunrendszerében, vegye fel a vakcinát, ugyanis az erős immunrendszerrel rendelkezőknél is súlyos lefolyása lehet a betegségnek. A szakember szerint nincs reális esélye annak, hogy a nyájimmunitás segítségével védekezzenek azok, akik nem oltatták be magukat, ugyanis az átoltottságnak nyolcvan százalék fölé kellene emelkednie ahhoz, hogy megvédje azt a kisebbséget, aki nem élt az oltás lehetőségével.