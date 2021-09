Csak a teremben nem kell a maszk, a szülőktől védettségit kérnek

Kötelező a maszkviselés a folyosókon, a büfében, a lépcsőházban, egyedül az osztályteremben nem kell eltakarni az orrot és a szájat – több középiskolában ilyen járványügyi szabállyal indult az új tanév. Van, ahol az épületbe érkező szülőktől védettségi igazolványt kérnek, máshol a diákokon és a tanárokon, ott dolgozókon kívül senki nem léphet be az iskolába, legfeljebb előzetes engedéllyel, írta az eduline.hu.

A tanév kezdete óta kötelező maszkot viselni a folyosókon, az átriumban, az előadótermek előtereiben, vagyis az osztálytermeken kívül gyakorlatilag az összes helyiségben – ez a szabály a IX. kerületi Leövey Klára Gimnáziumban.

A testnevelésórákat úgy szervezik, hogy azok később kezdődjenek és korábban érjenek véget, így az öltözőkben sem alakul ki tumultus.

A székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Technikumban a szünetekben az összes diáknak fel kell vennie a maszkot, a sál vagy a kendő nem elegendő. Az intézmény reggelente egyébként továbbra is méri a tanulók testhőmérsékletét, az épületbe lépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, az órákon „a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése erősen ajánlott”.

A debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában a védettség dönt: azoknak a felnőtteknek (a szülők mellett közéjük tartoznak az iskolai dolgozók és a gyakorlatukat töltő hallgatók is) kell maszkot viselniük, akiknek nincs védettségi igazolványuk. Az intézménybe a szülők egyébként is csak előzetes engedéllyel léphetnek be.

A portál szerint az egyik hódmezővásárhelyi iskolában múlt héten betegedett meg egy tizedikes tanuló, az ő osztályából a lap szerint eddig mindössze hat-hét diák oltatta be magát.