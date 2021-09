Érettségi botránya után távozik a sümegi rendelő vezetője

Lemondott posztjáról a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ igazgatója, aki a hatezres kisváros fideszes polgármesterének, Végh Lászlónak az élettársa. Szabó Krisztina a rendelő közösségi oldalán tette közzé a hírt távozásáról.

Lépését azzal indokolta, hogy agresszív, politikai célzatú lejárató hadjárat indult ellene.

Míg más településeken tapssal jutalmazták a járványhelyzetben helyt álló orvosokat és egészségügyi dolgozókat, addig Sümegen a dolgozók ismeretlen személyektől kritikátlan hangvételű leveleket kaptak, és a közösségi portálon végzettségüket és alkalmasságukat kérdőjelezték meg

– fogalmazott a távozó vezető. Annyi bizonyos, hogy alig egy hete Végh László polgármester is lemondott a 21 települést magába foglaló kistérség elnöki posztjáról. Előzőleg a botrányok hatására mások is a távozás mellett döntöttek: kilépett az önkormányzat egészségügyi bizottságának tagja, felmondott a város aljegyzője, és lemondott Mészáros Norbert képviselő is.

Korábban az Index megírta, hogy Szabó Krisztina hamis érettségi bizonyítvánnyal kapta meg az igazgatói kinevezését, és emiatt a helyi ellenzék vezetője, Kovács Mihály feljelentést tett. Szabó rágalmazással vádolta Kovácsot, aki most saját posztban reagált a vádakra.

A mai esemény egyet jelent csupán, igazunk volt és megéri küzdeni az igazunkért! Házat építeni is jó alapokra lehet, egy városnál pedig ezt a szilárd erkölcsi alap megteremtése jelenti

– írta az ellenzéki politikus.

Rágalom ide vagy oda, tény, hogy két uniós pénzből finanszírozott sümegi beruházásnál olyan súlyos jogsértéseket állapítottak meg, hogy a Pénzügyminisztérium úgy döntött: visszafizettetik a teljes támogatási összeget a fideszes vezetésű önkormányzattal.

A botrányt tetézte, hogy a közokirat-hamisítási ügy kirobbanása után nemcsak megmaradhatott posztján az intézetvezető, hanem több mint másfél millió forintra emelték a fizetését. Szabó Krisztina szerint azonban ezek valótlan adatok.

2014-ben a megválasztásomkor bruttó 115 000 fizetést kaptam, egészen 2016 áprilisáig, amikor az akkori fenntartó önkormányzatok Turcsi József vezetésével bruttó 380 000 forintra emelték a fizetésem. Ezt az összeget kaptam 2020. december 31-ig. 2021 évben nem Sümegen és nem Végh László Kistérségi elnök döntésére, hanem egységesen, a 2020 évi. C törvény és végrehajtási rendeletei alapján változtak meg a szakorvosok, szakdolgozók, egészségügyben dolgozók bérei, mindenütt az egész országban egységesen szabályozottan

– fejtette ki lemondó levelében.

Az igazgató távozása mindenesetre nehéz helyzetet teremthet a sümegi kistérségi járóbeteg-ellátásban. A kardiológiai és gasztroneterológiai szakterületek szakorvosai és két irodai munkatárs máris beadták felmondásukat.