Zalatnay Sarolta: Nem kaptam semmiféle előnyt, mert aláírtam a petíciót

Zalatnay Sarolta pályafutása alatt mindig is pályán tartotta magát a politikától. Most azonban úgy tűnik, hogy megváltozott a véleménye – írja a Blikk.

Az énekesnő szombaton jelent meg egy érdi Fidesz-rendezvényen, és aláírta a Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! petíciót, majd közös fotót is készített a kormánypárti politikusokkal, Dömötör Csabával és Aradszky András országgyűlési képviselőkkel. A bulvárlap elérte az énekesnőt, aki kifejtette a véleményét az esetről.

Mindig is hirdettem, hogy nem foglalkozom politikával. Ebben az esetben sem álltam politikai akció mögé, a tetszésemet és a nem tetszésemet fejeztem ki. Itt most az utóbbit, mert elegem van a gyűlölködésből. A véleményemet továbbra is elmondom, akinek ez nem tetszik, az mehet Isten hírével. Szerencsére sokkal több a szeretet, mint a negatívum az irányomba a rajongóim részéről