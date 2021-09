Elvesztette két lakóját, gyászba borult a budapesti állatkert

A Fővárosi Állatkert két lakója is elpusztult az utóbbi napokban.

Sören, a 29 éves borjúfóka már viszonylag idős volt, így az ő elpusztulása nem lepte meg a gondozókat. Az állat1992. június 28-án született a Zürichi Állatkertben, ahonnan féltestvérével, a nála csupán néhány nappal fiatalabb Sweennel együtt érkezett Budapestre 1993 augusztusában. A korabeli újságok jó része be is számolt a két fiatal borjúfóka bemutatkozásáról, annál is inkább, mert akkoriban néhány éve már egyáltalán nem voltak fókák az Állatkertben, kifejezetten ezt a fajt, a borjúfókát pedig a második világháború óta nem láthatta a közönség – írták az állatkert honlapján.

A két fiatal állat előbb a régi, még 1912-ben épült fókamedencébe került, majd, amikor 1997 és 1999 között, a Kissszikla rekonstrukciója során elkészült a Norvégház melletti medence is, Sören és Sween oda költöztek át, társbérletben a pingvinekkel, akik ugyancsak itt kaptak helyet. Az azóta eltelt csaknem negyedszázadban már ebben a medencében, illetve kifutóban lehetett megtekinteni őket.

Az állatnál az utóbbi időben már nem volt túl jó állapotban, több egészségügyi problémával döntött. Ezek miatt döntöttek úgy az állatorvosok, hogy elaltatják, mivel már nem tudtak volna segíteni rajta. Az ő halálára tehát számítottuk ugyan, de

A tavaly született orángutánkölyök, Buda pusztulása viszont mindenkit meglepett.

Ő hétfőn pusztult el, minden előzetes jel vagy tünet nélkül. Arra a vizsgálatok deríthetnek majd fényt, hogy mi okozta a 11 hónapos orangután kölyök halálát. Annyi bizonyos, hogy a természetben a megszületett orangutánok 3-10 %-a (a nemüktől is függően) nem éri meg az egyéves kort. Az Állatkertekben, ahol az állatok egyébként lényegesen tovább élnek, mint vadonbeli fajtársaik, sajnos ugyancsak előfordulnak ilyen szomorú esetek – közölte a Fővárosi Állatkert.