Iványi Gábor, az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke bejelentette, hogy Dobrev Klárát támogatja az ellenzéki előválasztáson. Az SZDSZ korábbi országgyűlési képviselője az erről szóló Facebook-videóban azt mondta:

Dobrev Klára támogatását javaslom a választóknak, én magam is támogatom őt, személyében olyan rendszerváltás utáni fiatal, vonzó politikusnőt nyerhetnénk meg a magyar kormány élére, aki jártas mind felsőbb hivatalok ügyintézésében, hiszen Magyarország sikeres időszakaiban irányított kormányhivatalt is, és az üzleti életben is megállta a helyét.