Videó: nyolc kocsit tört rommá az M0-son fékezés nélkül becsapódó teherautó

Talán a csodának köszönhető, hogy csak egy ember sérült meg szeptember 13-án az M0-s autóúton, amikor egy kisteherautó egyelőre ismeretlen okból fékezés nélkül belerohant a jól láthatóan feltorlódott járműoszlopba. Az esetről készült felvételt a Magyar Közút tette közzé.

„Hétfő reggel az M0-s autóúton, Csömör térségében baleset történt, amikor is a torlódás végén álló járművekbe nagy erővel becsapódott a belső sávban közlekedő kisteherautó, úgy, hogy a felvételeken is jól látszik, még a torlódás vége előtt több száz méterrel mindenki lassít, és az előtte haladó autó a vészvillogóját is kitette, hogy figyelmeztesse” – írta közösségimédia-bejegyzésében a Magyar Közút.

A szervezet posztjából megtudható, hogy balesetben nyolc személyautó tört össze, és csak egy fő sérült meg, akinek az autójába először csapódott bele a kisteherautó. Az idős férfinak vállprotézisműtétre lesz szüksége, aki szerencsére a történteknél nem fuvarozta a hátsó üléshez rögzített gyermekülésben az unokáját, ahogy naponta szokta. Az idős férfi járművének hátulja lényegében semmivé lett, ahogy az a videón is látható.

Kérünk minden autóst, hogy fokozott óvatossággal vezessen a gyorsforgalmi utakon (is), figyelje az utat, a forgalmat és a többi közlekedőt egyaránt, hogy elkerülhetők legyenek az ilyen szituációk. Vigyázzunk egymásra, biztonságunk egymás kezében van

– figyelmeztet Instagram-posztjában a Magyar Közút.