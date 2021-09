Dobrev Klára: Aki nem számol le az Orbán-rendszerrel, azzal Orbán fog leszámolni

Budapesti előválasztási nagyrendezvényt tartott a Demokratikus Koalíció. Dobrev Klára és Kuncze Gábor is a színpadon volt, a kormányváltó hangulatot az eső sem mosta el.

Dobrev Klára-videókkal indult a rendezvény, a bemelegítést egy dobos csapat folytatta, bár adódott némi félreértés, néhány résztvevő azt hitte, hogy provokátorok érkeztek az eseményre, de sikerült tisztázni a helyzetet. A közönség soraiban vártunk a beszédekre, a körülöttünk ülőknél konszenzus alakult ki abban, hogy Dobrev Klára kellemes és intelligens ember. Azon sem lepődtünk meg, hogy Kocsis Máté kevésbé volt népszerű.

Németh Georgina, a Demokratikus Lendület tagja kezdte a beszédek sorát. Hangsúlyozta, hogy a lehetőségeinket, a jövőnket a képességeink határozzák meg, nem a körülményeink, a nevünk vagy a származásunk. Ezért küzd a „hazug, álkeresztény, műkonzervatív” rendszer ellen.

Németh Georgina szerint a mostani vezetés meg akarja valósítani A szolgálólány meséjét Magyarországon, meg akarják szabni, hol a nők helye, mi a család, ki nyaralhat a Balatonon, és ki az, akinek esélye sem lesz kijönni a szegénységből. Dobrev Klárát példaképnek nevezte, úgy jellemezte a DK miniszterelnök-jelöltjét, hogy erős, bátor nő, aki nemcsak győzni, hanem kormányozni is tud.

Tarja Halonen korábbi finn köztársasági elnök videoüzenetet küldött, beszéde a nők választásának fontossága köre épült, Dobrev Klárát tapasztalt politikusnak, nagyszerű embernek és kiváló vezetőnek tartja.

Mögöttem van Gyurcsány?

Kuncze Gábor a színpadra lépve megnézte, hogy a háta mögött van-e Gyurcsány Ferenc, a közönség nevetéssel jutalmazta az antrét. A volt belügyminiszter szerint máshogy kell működnie az országnak, másként kell feltételeket teremteni ahhoz, hogy az emberek békében és jobban éljenek, mint ma. Ehhez váltásra van szükség, az előválasztás az egyik állomás. A folyamat végén ott kell állnia egy jelöltnek a váltást akaró választók előtt, fel kell kínálni ezt a lehetőséget. Kuncze Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy most nem kell egymásnak rontani, mert valamennyi ellenzéki jelölt támogatóit meg kell győzni arról, hogy a végén egy indulóra szavazzanak.

A volt belügyminiszter a feladatra egy határozott, felkészült, empatikus, gyakorlattal rendelkező, ismert és elismert embert keres, és bár tiszteli valamennyi jelöltet, Dobrev Klárát támogatja.

Jog és kötelesség

Dobrev Klára azzal kezdte beszédét, hogy a kormányváltásra már nem vágyálomként gondolnak.

Végre elérkezett az idő, hogy nem álmodozunk, hanem realitásról beszélünk. Az összefogás végre megteremtette az esélyét annak, hogy jövő áprilisban leváltsuk az Orbán-kormányt.

Érzi és látja az erőt, de azt is pontosan tudja, hogy nem babazsúrra készülnek, ahogy azt is, hogy a kormányváltás után jön a neheze. Dobrev szerint „ha egy normálisan működő országban lennénk”, akkor a kormányváltás után el lehetne kezdeni azt a politikát, amiről beszélnek, de tudják, hogy sokan lesznek, akik mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ezt valamilyen módon megakadályozzák.

Kőkeményen, határozottan, szakszerűen, egy pillanatra sem meginogva, nem remegő térdekkel, hanem határozott hanggal kell elkezdeni kormányzással lebontani Orbán rendszerét. Aki nem számol le az Orbán-rendszerrel, azzal Orbán fog leszámolni.

A DK miniszterelnök-jelöltje kifejtette, hogy vannak dolgok, amelyekben az ellenzéki pártok között is van vita. Összegezve az Alaptörvényből kiemelt öt pontot, elmondta, hogy ki kormányoz ebben az országban, a népakaratnak kell eldöntenie, választásokon. Aki megakadályozza, hogy ebből közjogi erő következzen, az szembemegy a népakarattal.

A politikus az Alaptörvényt idézte: amennyiben bármelyik csoport, párt arra törekszik, hogy a hatalmat kizárólagosan birtokolja, akkor nemcsak joguk, hanem kötelességük minden eszközzel fellépni ellene, és ezt is fogják tenni. Példaként Polt Péter, a Költségvetési Tanács és a Médiatanács tagjainak elmozdítását hozta.

Aki azt mondja, hogy kétharmad nélkül nem lehet nekimenni a kétharmados törvényeknek, az azt is mondja, hogy nem lehet kormányozni. Aki kéztördelve próbál lavírozgatni a fideszes kinevezett intézményvezetők között – folytatta –, az el fog bukni.

Dobrev Klára arra vállalkozik, hogy lebontsák a fideszes mélyállamot, a korrupt rendszert, ha kell, feles többséggel is. A DK jelöltje azt is megígérte, hogy ő miniszterelnökként is járná az országot, golyóálló mellény nélkül, közvetlenül beszélgetve az emberekkel.

A rendezvény végén Dobrev Klára egyesével szólította a színpadra a DK budapesti és Pest megyei jelöltjeit, közben az eső is megérkezett, de a Pa-dö-dő és Oláh Gergő fellépését már nem vártuk meg.

(Borítókép: Neuzer Imre / Index)