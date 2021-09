Karácsony Gergely: Ha elzárjuk a pénzcsapokat, összeomlik a rendszer

„Kezdődjön a változás" címmel hirdetett rendezvényt a Madách térre Karácsony Gergely. A miniszterelnök-jelölt mellett jelen volt többek között Rafał Trzaskowski, Varsó főpolgármestere is.

Karácsony Gergely azzal kezdte beszédét, hogy nagyjából pont két évvel ezelőtt, pont ugyanitt voltak, akkor azt ígérte, hogy „visszaveszik a nemzet fővárosát a Fidesztől”, hogy Budapest elindítja a változást és a szabadság ígéretét viszik az országban. A főpolgármester szerint ez meg is történt, két évvel ezelőtt az eddigi legnagyobb csapást mérték az Orbán-rendszerre.

Ez még nem elég. Nem elég, hogy vannak a szabadságnak szigetei Magyarországon, egész Magyarországnak szabaddá kell válnia.

Karácsony Gergely leszögezte, most végre egy olyan választás jön, ami valóban a demokrácia ünnepe, és nem a demokrácia megcsúfolása, az előválasztás révén gyökeresen új dolgot hoznak a politikába, egy olyan fordulat következik, amelyben visszaadják az embereknek a döntés jogát.

Az MSZP-Párbeszéd és az LMP miniszterelnök-jelöltje három fontos célt jelölt ki: kormányváltás, rendszerváltás és jó kormányzás annak érdekében, hogy újraegyesítsék Magyarországot.

Szerinte akkor fognak rájuk szavazni, ha látják rajtuk, hogy valóban rendszer- és kormányváltást akarnak, nem csak visszavágót, hogy elszámoltatást, nem leszámolást akarnak, és kemény küzdelemben, de békét hoznak Magyarországnak.

Az a hitem és feladatom, hogy közös nevezőre hozzam azokat az embereket, akik változást akarnak Magyarországon.

Közéjük sorolta azokat is, akik még nem bíznak bennük annyira, hogy a szavazatukat adják a változáshoz. Karácsony úgy gondolja, hogy Magyarországnak nincs kormánya, amely felelősséget vállalna az életünkért, uralkodó elit van, ami megosztja a hazát. A kormányzást elszámoltatással, és azzal kezdené, hogy leveszik az országról „azt a fideszes polipot, ami elszívja ennek a nemzetnek az életerejét”.

Közös nevezőt kell találnunk az elszámoltatás jogos indulata és a jogállamiság minden elvárása között.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, ne várják tőle, hogy börtönt ígér konkrét politikusoknak, mert azzal azt üzenné, hogy nem érdekli a jogállam és az igazságszolgáltatás felett áll. Megjegyezte, hogy sok Facebook-kedvelést lehet szerezni azzal, ha valaki börtönbe küldene másokat, és talán már kevesen emlékeznek rá, de ezek a pártok akarták börtönben látni Gyurcsány Ferencet is.

A városvezető kiemelte, tudják, hogyan lehet jogállami módon, kőkeményen felszámolni a rendszert. Amióta ő a főpolgármester, Mészáros Lőrinc még nem nyert közbeszerzést Budapesten, ehhez csak tisztességes verseny kell.

Ha elzárjuk a pénzcsapokat, mint a kártyavár, összeomlik a rendszer.

Karácsony Gergely beszédében visszatérő elem volt az ország egyesítése és a közös nevező megtalálása. Saját alkalmasságát azzal igyekezett alátámasztani, hogy ő hazánk legnagyobb önkormányzatának a vezetője, ő tudja a legtöbbet arról, hogyan lehet a pártokkal sikeresen közös nevezőt találva együtt kormányozni. Ezt a tudást és tapasztalatot ajánlja Magyarországnak.

Végül megemlítette a vasárnapi miniszterelnök-jelölti vitát is, ahol szerinte senki nem akarta legyőzni a másikat, így legyőzték Orbán Viktor szellemét. Azt érezte, hogy van öt kiváló ember, igazi hazafiak, akik között valaki az egész országban ismert, valaki népszerű az ellenzéki és a bizonytalan szavazók között is, valaki kellő tapasztalattal rendelkezik, valaki meg akarja újítani a politikát, ketten már választást is nyertek az Orbán-rendszerben.

Mind az öt jelölttel szívesen dolgozna együtt Magyarország felszabadításán és a közös kormányzáson, de az öt különböző szín között meg kell találni a közös nevezőt, és magát tartja az egyetlen olyan indulónak, aki mind az öt értéket képviselni tudja.

