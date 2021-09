Nagykövet lesz Budakeszi fideszes képviselője, hogy Menczer Tamás indulhasson Szél Bernadett ellen

Nagykövetté nevezik ki Csenger-Zalán Zsolt fideszes képviselőt, helyette Menczer Tamás indulhat majd a körzetében.

Csenger-Zalán Zsolt a Budakeszi központú körzetben szerzett egyéni mandátumot. 2014-ben és 2018-ban. Az utóbbi évben azonban nem sokon múlt a győzelme. Mindössze 296 szavazattal győzte le a körzetben induló ellenzéki jelöltet, Szél Bernadettet.

Vélhetően ebből is adódik, hogy most nem Csenger-Zalán Zsolt indul újra ebben a körzetben. A hvg.hu megtudta, hogy Ausztráliában, Canberrában lesz nagykövet és az értesülést a képviselő is megerősítette.

A felkérés találkozott a személyes karrierelképzeléseimmel

– mondta, hozzátéve: a mandátumát még mindenképp kitölti a választókörzetben, így csak jövő nyáron lép majd hivatalba. Nagykövet-jelöltként viszont már hétfőn meghallgatja őt zárt ülésén a Külügyi Bizottság.

Csenger-Zalán Zsolt helyett várhatóan Menczer Tamás – a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) államtitkára – lesz az, aki a körzetben megméretteti magát jövőre. A hvg szerint Menczer személyes politikai ambíciói is ebbe az irányba tendálnak és az utóbbi időben egyre aktívabb volt a választókerület közéletében.

A minap például épp egy streetball-pályát adott át Budakeszin.

Menczer Tamás egyelőre még nem erősítette meg hivatalosan a jelöltsége hírét, bár korábban azt mondta, hogy ha valahol szükség van rá, akkor nem szokott elugrani a feladat elől.

Menczer Tamás 2015 óta dolgozik a KKM-ben, előtte sportriporter volt és például a 2012 foci-Eb meccseit is ő közvetítette mások mellett. A külügyi tárcához Szijjártó Péter felkérésére csatlakozott, ott először sajtófőnök volt, majd 2017-ben kommunikációért és parlamenti koordinációért felelős helyettes államtitkárrá, 2018-ban pedig tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár léptették elő.

A Budakeszi központú körzetben az ellenzék részéről Szél Bernadett, valamint a DK részéről Hegyesi Beáta méretteti meg magát az ellenzéki előválasztáson. Így – ha valóban Menczer Tamás indul majd a körzetben – kettejük közül kerülhet majd ki az ellenfele.