Menekültek ellen kampányol Észak-Macedóniában a Magyarországon menekültstátusszal élő Nikola Gruevszki

Afgán menekültek befogadása ellen kampányol a hazájában korrupció miatt kiszabott börtönbüntetés elől Magyarországra menekülő volt észak-macedón miniszterelnök, Nikola Gruevszki, miközben politikai ellenfeleit, az ország jelenlegi kormányát a tálibokéhoz hasonlította.

A 24.hu értesülései szerint az elítélt politikus és pártja, a Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) heves kampányt indított a tálibok elől menekülő afgánok befogadása ellen. Egyebek között Nikola Gruevszki korábbi állításait idézik, mely szerint a macedón lakosságot muszlim invázió fogja kiszorítani. Állításuk szerint csak harcképes korú férfiak érkeznek, terrorveszélytől tartanak.

Ezzel némileg furcsa összefüggésben Nikola Gruevszki a regnáló, Zoran Zaev által vezetett észak-macedón kormányt a tálibok uralmához hasonlította, főként a bíróságokat, amelyek ugyebár szívesebben látnák Gruevszkit a hűvösön.

Ha az elég a táliboknak az elítélésedhez, hogy az ellenfelük vagy, nos, ez Macedóniában sincs másképp, miután Zaev és a szociáldemokraták hatalomra jutottak

– írta a Magyarországon menekült címen tevékenykedő politikus, akit egyes híresztelések szerint nemrégiben megvertek Budapesten, bár állítása szerint sportolás közben érte baleset.

A 2006 és 2016 között regnáló, Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló Nikola Gruevszkit 2018 októberében ítélték Észak-Macedóniában két év letöltendő börtönbüntetésre, miután kiderült, hogy állami pénzen (átszámítva körülbelül 190 millió forintért) vásároltatott egy páncélozott autót saját magának. Emellett öt másik ügyben is eljárást indítottak ellene, pénzmosással és törvénytelen ingatlanvásárlással is vádolják, de kiderült az is, hogy miniszterelnöksége idején az észak-macedón titkosszolgálat tömegesen hallgatott le észak-macedón állampolgárokat, köztük Nikola Gruevszki politikai ellenfeleit. Állítólag az ország minden századik lakója a célkeresztbe kerülhetett, mintegy 20 ezer ember lehetett érintett az illegális megfigyelésekben a Titanic néven elhíresült botrányban – ebbe bukott végül bele a politikus.

Az első, Tank névre keresztelt ügyben hozott ítélet után viszont Nikola Gruevszki szedte is a sátorfáját, és meg sem állt egészen Magyarországig, ahol menedékjogot kapott. A politikus két magyar diplomata, a Tiranában szolgálatot teljesítő Kulcsár Antal konzul és Várfalvai Csaba gazdasági felelős társaságában Bozjénél lépett be Montenegró területére, amelynek a fővárosából, Podgoricából egy olyan nagykövetségi autó vitte el a szerb határig, amelyben rajta kívül Császár Zoltán, a podgoricai magyar nagykövetség első beosztottja és Félegyházi Csaba konzul ült.

2018 novemberében aztán mindössze egy hét kellett ahhoz, hogy a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) döntsön a kétéves börtönbüntetés elől menekülő macedón exkormányfő menedékjogi kérelméről. Nikola Gruevszki pedig úgy kapta meg a menedékjogot, hogy az ilyen rövid idő alatt megszülető döntések szinte mindegyike elutasítást jelent. Hazája ugyan kiadatásáért folyamodott, ám az Orbán-kormány megtagadta ezt. Korábbi hivatalos válaszok szerint a volt kormányfő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek ad tanácsokat a Nyugat-Balkánt érintő ügyekben, nemrégiben pedig Pécelen céget is alapított.

Nikola Gruevszki ellenfele, Zoran Zaev kormánya most nyugatbarát politikát igyekszik folytatni, Albániához hasonlóan abban bízva, hogy csatlakozhatnak az Európai Unióhoz. Gruevszki uralmának megbuktatásakor azt ígérték, hogy az ország európai integrációja fel fog gyorsulni, azonban ez elé Görögország és Bulgária is akadályokat gördített, az EU pedig a jelek szerint itt (is) képtelennek mutatkozott a szövetségesek védelmére.

Észak-Macedónia mindenesetre augusztusban 450 afgán menekült befogadására vállalkozott. Eredetileg akár 760 fővel is számoltak, de annyit nem biztos, hogy el tudnának látni. Ez a létszám sok, de közel sem annyi, amennyit Albánia és Koszovó tervez befogadni (háromezer, illetve kétezer főt). A jelek szerint Washingtonnal is jó kapcsolatokra törekszik mindhárom ország.