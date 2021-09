Kormányközeli üzletembereket is lehallgathattak a Pegasussal

A botrány kitörésekor az Alkotmányvédelmi Hivatal jelenlegi főigazgatóját, Bárdos Szabolcsot, illetve előző vezetőjét, a tavaly ősszel távozott Kiss Zoltánt is megbeszélésre hívták a Belügyminisztériumba. A kormányhivatalokat a botrány azért is érintette kínosan, mert kiderült, hogy nemcsak ellenzéki üzletembereket és újságírókat figyeltek meg, hanem a NER gazdasági holdudvarához tartozó embereket is.

Az izraeli NSO-tól a Pegasust a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vásárolhatta meg néhány évvel ezelőtt, de akkor még nem számoltak azzal, hogy az adatok külföldre is kerülhetnek. Ezért is érhette váratlanul még a kormányoldalt is az, ami történt. A kormánytisztviselők így attól tartottak, hogy a NER-közeli emberekről gyűjtött érzékeny adatok külföldre kerülve támadási felületként szolgálhatnak. A hvg.hu úgy értesült, az Alkotmányvédelmi Hivatalon belül jelenleg is vizsgálják, hogy kik állhattak a nemzetközi szinten történt szivárogtatás mögött.

Mindeközben július 22 óta a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség is nyomozást folytat a Pegasus-ügyben, de eddig nem sok mindent tudtak kideríteni. A nyomozás révén azt akarják kideríteni, hogy történt-e illegális információgyűjtés vagy sem. Az ügyben az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága is illetékes lehet, ott azonban a legutóbbi alkalommal sem sok mindent sikerült tisztázni. A bizottság szeptemberben ismét összeül és úgy tudni, hogy Pintér Sándor belügyminiszter is elmegy majd az ülésbe.

Magyarország egy a tízből

Egy nemzetközi együttműködés eredményeként derült ki, hogy tíz ország – köztük Magyarország – kormányzata megvásárolta az NSO nevű izraeli cég Pegasus nevű kémprogramját. A megfigyelt személyek között szerepel

egy ellenzéki városvezető, Gémesi György gödöllői polgármester,

Aszódi Attila paksi bővítésért felelős volt államtitkár,

négy újságíró, köztük a Direkt36 két munkatársa,

Bánáti János, az ügyvédi kamara elnöke és kilenc másik magyar ügyvéd,

egy fotós, aki együtt dolgozott egy amerikai újságíróval a Kreml-közeli orosz pénzintézet, a Nemzetközi Beruházási Bank budapesti székhelyéről szóló cikken,

a milliárdos vállalkozó, Varga Zoltán, a 24.hu-t is kiadó Centrál Médiacsoport tulajdonosa,

Chikán Attila közgazdászprofesszor, az első Orbán-kormány gazdasági minisztere, aki Varga Zoltán vendége volt egy 2018-as vacsorán,

a G-napig Orbán Viktor fő szövetségesének számító Simicska Lajos egykori Fidesz-pénztárnok fia,

valamint a CEU egykori diákja, Adrien Beauduin, akit egy 2018-as kormányellenes tüntetésen vettek őrizetbe.

A Guardian korábban azt írta, hogy a Pegasus magyarországi használatáról Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu akkori izraeli miniszterelnök egyik 2017-es találkozóján születhetett megállapodás. Bár az NSO egyik korábbi alkalmazottja megerősítette, hogy Magyarország ügyfél, maga a cég azt is tagadja, hogy elfogad utasításokat az izraeli kormánytól. Az Orbán-kormányzat határozottan cáfolja, hogy Magyarországon törvénytelen adatgyűjtés folyt volna, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Pegasus-botrányt politikai hisztériának nevezte.