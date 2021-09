Itt vannak a legfontosabb tudnivalók az előválasztásról

A hatpárti ellenzék (DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd) által meghatározott menetrend szerint szeptember 18-tól (reggel 8 órától) lehet szavazni az ellenzéki miniszterelnök-jelöltekre és képviselőjelöltekre, akik az ajánlásgyűjtés időszaka alatt összegyűjtötték az induláshoz szükséges támogatói aláírásokat. Az Index nemrégiben táblázatokba szedve, rendszerezve mutatta be az indulók listáját. A szavazás szeptember 26-ig, este 8 óráig tart.

Második fordulója csak a miniszterelnök-jelölteknek lesz (október 4. – október 10.), iga,z az előválasztás hivatalos honlapján ehhez hozzátették, akkor tartják meg, ha az első fordulóban egyetlen jelölt sem szerzi meg a szavazatok 50 százalékát. Azt már korábban kisorsolták a jelölőszervezetek, hogy milyen sorrendben lesznek a miniszterelnök-jelöltek az előválasztási szavazólapon. A sorrend a következő:

Karácsony Gergely (MSZP–Párbeszéd és LMP) Márky-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) Fekete-Győr András (Momentum) Dobrev Klára (Demokratikus Koalíció) Jakab Péter (Jobbik)

Az előválasztást szervező pártok szintén előre megállapodtak abban, hogy a miniszterelnök-jelöltek három vitán fognak részt venni: kettőt az első forduló előtt (az elsőre szeptember 12-én már sor került), illetve közben (szeptember 24.), egyet pedig a két forduló között tartanak meg. Ez utóbbin már csak a második körbe jutott jelöltek vitáznak.

Az előválasztáson lehet személyesen és online is szavazni. Mindkét esetben a szavazóknak igazolniuk kell magukat fényképes igazolvány felmutatásával, továbbá be kell mutatniuk érvényes lakcímigazolványukat. Mindenki csak a saját állandó lakcíme szerinti választókerület jelöltjeire szavazhat, és mindenki csak ott szavazhat egyéni jelöltre, ahol lakcíme szerint él.

Az előválasztási szavazóhelyeket és nyitvatartásukat a pártok előre közölték. Szavazni az ország 775 településen, mind a 106 választókerületben van lehetőség. (A helyszínekről és nyitvatartásról ITT írtunk.)

Az online szavazásra már szeptember 13-tól megindult az előregisztráció, amelynek része egy rövid videóhívás, ezért a szavazónak olyan eszközzel kell rendelkeznie (laptoppal, mobillal, tablettel), amelynek van működő kamerája és mikrofonja. Aki szeptember 17-ig nem regisztrált, hanem az első forduló alatt kezdeményezi, már a videó-azonosítás után azonnal szavazhat.

Pénteken az előválasztás hivatalos Facebook-oldalán közölték, hogy minden előzetes elvárást meghaladó, óriási érdeklődés van az online szavazás iránt, ezért hosszabbítják az online sátor nyitvatartását.

Az előválasztáson minden nagykorú magyar állampolgár szavazhat, akinek magyarországi állandó bejelentett lakhelye van. Továbbá azok a most még kiskorú, magyarországi állandó bejelentett lakhellyel rendelkező állampolgárok is leadhatják szavazatukat, akik a 2022-es parlamenti választáskor már nagykorúak lesznek, vagyis 2004. április 1-jét megelőzően születettek.

Utóbbiak esetében, a kiskorúak adatkezelésére vonatkozó speciális rendelkezések miatt egy szülői hozzájáruló nyilatkozatot is alá kell írnia az egyik szülőnek (vagy törvényes képviselőjének) és a fiatal szavazónak. A nyilatkozat az előválasztás hivatalos honlapjáról letölthető. Ezt a kiskorú szavazónak be kell mutatnia a szavazósátorban, online szavazásnál pedig a videókapcsolatos azonosítás során a szülő mutatja be, illetve szóban is megerősíti az engedélyezés tényét.

(Borítókép: Veres Péter / Index)