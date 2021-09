MOK-főtitkár: a magyarokat nem zavarja eléggé a harmincezer halott

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) főtitkára szerint az eddig is részben informálisan fenntartott betegutak összekuszálódtak, sokszor nem egyszerű a pácienseknek ellátáshoz jutni, a sorok nőnek. Svéd Tamás a Népszavának azt mondta: érdemi motiváció hiányában nem pörgött fel a várólisták ledolgozása, ügyeleti díjak rendezése is várat magára, nem egyszerű kiállítani az ügyleti stábokat. Számos kórházban például a nőgyógyász szakorvosok derékhada a magánellátást választotta, eltűnt a közellátásból. Maradtak helyettük a rezidensek és az idős, olykor hetven feletti főorvosok.





A főtitkár jelezte: nemrég kiderült, hogy szeptember elejétől visszaállítják a kórházak teljesítményfinanszírozását. Hozzáfűzte: egy konferencián további kormányzati tervek is elhangzottak a várólisták rövidítéséről, valamint talán az ügyeleti díjak rendezése is belátható távolságba került, ám konkrét időpontot nem említettek.





Svéd Tamás szerint az orvosi bérek emelése önmagában az ellátáson, a betegek közérzetén nem sokat javított, a magyar egészségügyi ellátás ettől még ugyanolyan egyenetlen és esetleges maradt.

Úgy véli: máig hiányoznak az élő, karbantartott, a nemzetközihez igazított hazai protokollok, ahogyan a minőségbiztosítás, a transzparens minősítő rendszer is.

A MOK főtitkára megjegyezte: az elmúlt hónapokban a kórházak 50 milliárdos tételben adósodtak el. Szerinte ebből is nyilvánvaló, hogy nem kapják meg az intézmények azt az összeget, ami a szolgáltatásaik költségeit finanszírozná.

Svéd Tamás beszélt az interjúban a negyedik hullámról és a várható nehézségekről. Mint mondta, az emelkedés már megkezdődött. „Egyértelmű, hogy ideje volna lassítani a tempón és használni legalább a legegyszerűbb lehetőségeket, például ismét maszk használatra kérni az embereket”.

A szakember hangsúlyozta: a harmadik vakcina is fontos, de az elmaradt elsők és másodikok pótlása lenne igazán az. „Ehhez is az kellene, hogy tisztán kommunikáljunk, és azt mondjuk: baj van” – vélekedett. Úgy fogalmazott: „minket, magyarokat valahogy nem zavar eléggé ez a harmincezer halott. Relativizáljuk, többlethalálozásnak becézzük, illetve mindig hozzátesszük, hogy idős, krónikus betegek, akkor is, ha ez már rég nem igaz.”