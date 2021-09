Satufékezett az ellenzék, kitört a balhé a kameránk előtt

Az ellenzéki előválasztás még szinte el sem rajtolt, amikor már le is kellett állítani az informatikai háttérrendszer összeomlása miatt. Az ellenzék először a sok szavazóra gyanakodott, később viszont már terheléses támadásról beszélt. A kajak-kenusaink közben megmutatták, hogyan is kell elrajtolni, és lezajlott az első vidéki Pride is. Ezek voltak az Index legfontosabb hírei szombaton.